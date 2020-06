Một ngày 'bình thường mới' tại trường mầm non

Sau giãn cách, bé Bảo Nghi (4 tuổi) được hướng dẫn rửa tay đúng cách, nâng cao sức khỏe với bài tập thể dục buổi sáng, tiết học karatedo… tại trường.

Bảo Nghi (4 tuổi) hỏi mẹ: "Bao giờ con được đi học hả mẹ? Con nhớ các bạn, nhớ các cô của con lắm rồi". Câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại trong thời gian 3 tháng nghỉ ở nhà phòng Covid-19. Khi mọi sinh hoạt hàng ngày đã dần trở lại bình thường, được thông báo ngày mai con sẽ đi học, ánh mắt cô bé sáng rực, hân hoan, háo hức đi ngủ thật sớm để sáng hôm sau vui vẻ đến trường.

Mẹ cũng hồi hộp theo tự hỏi không biết một ngày "bình thường mới" với ngôi trường mầm non thân yêu của con sẽ ra sao? Sau hơn một tháng đi học, mẹ mới thật sự an tâm khi thấy được môi trường học tập của con thật an toàn và vui khỏe mỗi ngày.

Vào đầu giờ sáng, phụ huynh và các con giữ khoảng cách an toàn để chờ được đo thân nhiệt, rửa tay khô diệt khuẩn. Ngay từ ngoài cổng trường và cứ 3 lần trong ngày, các con lại được kiểm tra theo dõi thân nhiệt. Nếu chỉ một bé nào đó có thân nhiệt cao sẽ được đưa đến khu vực y tế để cách ly ngay.

Buổi đầu tiên quay trờ lại trường học sau đợt nghỉ dài chống dịch, bé Bảo Nghi được các cô hướng dẫn rửa tay đúng cách.

Tiết học Karatedo - môn võ thuật thể thao giúp con nâng cao sự hợp tác, sức mạnh, độ dẻo dai, sức khỏe và hệ miễn dịch cho con. Các bài tập động tác quyền đơn (đấm một tay), quyền đôi (đấm hai tay) đã đem lại cho con sự hào hứng.

Ngoài ra, trong tuần con có một buổi thể dục Jacpa vận động với xà, nhảy dây, vận động cầu thăng bằng giúp nâng cao thể lực, nuôi dưỡng tinh thần và trí tuệ.

Con tập thể dục vận động nhẹ sau khi ngủ trưa giúp tỉnh táo để bước vào giờ học chính.

Giờ học mỹ thuật vô cùng thú vị, cô dạy con vẽ tranh cầu vồng, con chăm chú lắng nghe.

Tác phẩm "Cầu vồng hy vọng" với thông điệp mong mọi điều sẽ trở nên tốt đẹp sau Covid-19 được con thực hiện với sự hỗ trợ của cô giáo. Con vô cùng thích thú với tác phẩm này.

