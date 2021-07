Một công ty được nhập 5 triệu liều vaccine Sinopharm

Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế vừa cho phép Công ty TNHH một thành viên Dược Sài Gòn nhập khẩu lô vaccine Vero-Cell của Sinopharm, nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách phòng chống Covid-19.

Công ty TNHH một thành viên Dược Sài Gòn, ở quận 4, TP HCM, được phép nhập khẩu lô 5 triệu liều vaccine Vero Cell của nhà sản xuất BeijingInstitute of Biological Products Co., Ltd - Trung Quốc, thuộc đơn hàng số 272/ĐH-SPC-XNK ngày 1/7.

Công ty này chịu trách nhiệm về nguồn gốc, chất lượng vaccine nhập khẩu; đảm bảo bảo quản và sử dụng vaccine phục vụ nhu cầu tiêm chủng theo chỉ đạo của UBND TP HCM.

Hiện chưa rõ giá trị của hợp đồng thương mại này.

Đây là công ty thứ hai, ngoài Chính phủ, được nhập khẩu vaccine Covid-19, sau Công ty VNVC với hợp đồng mua 30 triệu liều vaccine AstraZeneca. Các nguồn vaccine đến nay tại Việt Nam còn lại là từ cơ chế Covax cung ứng và Nhật Bản, Mỹ, Nga viện trợ.

Trước đó, ngày 20/6, Việt Nam tiếp nhận 500.000 liều vaccine Vero-Cell của Sinopharm do chính phủ Trung Quốc tặng.

Việt Nam phê duyệt có điều kiện vaccine Covid-19 Vero Cell, Inactivated, của Sinopharm từ ngày 3/6. Vaccine Vero Cell được bào chế dưới dạng hỗn dịch tiêm, mỗi liều 0,5 ml chứa với 6.5U kháng nguyên nCoV bất hoạt, được sản xuất tại Viện Sinh phẩm Bắc Kinh thuộc tập đoàn dược Sinopharm.

Vaccine này đã được cung cấp tới hơn 70 quốc gia, trong đó có các quốc gia Đông Nam Á như Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore và Thái Lan.

Việt Nam đang tìm mọi nguồn cung ứng vaccine Covid-19, với mục tiêu đến cuối năm 2021 tiêm tối thiểu 50% người từ 18 tuổi trở lên và phủ được 70% vào tháng 4/2022 để đạt miễn dịch cộng đồng. Đến nay, khoảng 105 triệu liều vaccine từ các nguồn khác nhau được cam kết phân bổ cho Việt Nam. Bộ Y tế đang nỗ lực đàm phán thêm 45 triệu liều, hướng tới mục tiêu 150 triệu liều.

Hồi đầu tháng 6, Bộ Y tế đã cho phép 36 công ty đủ điều kiện nhập khẩu và bảo quản vaccine Covid-19. Để thêm nguồn cung ứng vaccine Covid-19, Bộ Y tế khuyến khích và cam kết tạo điều kiện cho tất cả doanh nghiệp trong và ngoài nước có đủ điều kiện, tiếp cận, đàm phán với đối tác thế giới.

Lê Nga