Mới vào đại học đã mắc cúm, phòng thế nào?

Tôi vào TP HCM để học đại học, được một tuần sau đó mắc cúm với các triệu chứng sốt, ho, đau mỏi người, tại sao như vậy? (Quỳnh Lam, 18 tuổi, Hải Phòng)

Trả lời:

Hiện miền Nam thời tiết nắng nóng ban ngày, se lạnh và thỉnh thoảng mưa vào ban đêm, sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm rất lớn. Việc này gây suy giảm sức đề kháng, tạo điều kiện cho mầm bệnh xâm nhập cơ thể gây bệnh.

Virus cúm lây lan nhanh qua đường hô hấp khi hít phải các giọt bắn dịch tiết mũi, họng từ đường hô hấp của người bệnh. Nguy cơ nhiễm bệnh cao hơn khi tiếp xúc gần hoặc sinh hoạt trong không gian nhà trọ, ký túc xá, trường học...

Bạn từ miền Bắc vào TP HCM học tập, phải di chuyển nhiều và thay đổi môi trường sống, thói quen sinh hoạt dẫn tới căng thẳng, sức đề kháng suy giảm. Bên cạnh đó, sinh viên cũng thường tụ tập, học tập, giao lưu với nhiều người nên tăng nguy cơ mắc bệnh đường hô hấp, trong đó có cúm.

Thay đổi môi trường sống, học tập, thói quen ăn uống, ngủ nghỉ cũng góp phần làm sức đề kháng suy giảm, dễ mắc bệnh đường hô hấp trong đó có cúm. Ảnh: Vecteezy

Để có sức khỏe tốt, bạn nên uống thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ, dành thời gian nghỉ ngơi, ngủ đủ giấc, uống nhiều nước ấm. Bạn cũng cần ăn đủ chất dinh dưỡng, nên chọn món ăn dễ tiêu như cháo, súp, canh, kết hợp bổ sung vitamin và vận động nhẹ nhàng để cơ thể tiết mồ hôi. Bạn tránh tự ý uống thuốc, trị bệnh theo lời mách bảo hoặc kiêng khem quá mức nhằm tránh bệnh kéo dài, biến chứng.

Cúm là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra, có thời gian ủ bệnh 1- 4 ngày, trung bình khoảng 48 giờ. Khi bệnh khởi phát, người mắc sẽ có triệu chứng sốt, sổ mũi, đau họng, hắt hơi, đau nhức mỏi người, ho... Bệnh thường khỏi sau 2-7 ngày, ho và mệt mỏi có thể kéo dài sau đó. Song nếu điều trị sai cách, sử dụng không đúng bệnh sẽ dễ kéo dài, trở nặng, tăng nguy cơ biến chứng viêm tai giữa, viêm phổi, viêm cơ tim, suy hô hấp.

Cách phòng cúm hiệu quả là tiêm vaccine thường niên. Vaccine giúp giảm mắc bệnh và tỷ lệ nhập viện, nguy cơ trở nặng, tử vong do cúm.

Hiện Việt Nam có bốn loại vaccine cúm, trong đó loại của Pháp, Hà Lan và Hàn Quốc tiêm cho trẻ từ 6 tháng tuổi và người lớn. Loại của Việt Nam tiêm cho người từ 18 đến 60 tuổi. Trẻ từ 6 tháng đến dưới 9 tuổi tiêm hai mũi, từ 9 tuổi trở lên và người lớn chỉ cần tiêm một mũi. Vaccine cần tiêm nhắc một mũi hàng năm.

Sau khi khỏi bệnh, bạn nên cân nhắc tiêm vaccine phòng cúm và các bệnh có thể lây ở môi trường đông người như: phế cầu, não mô cầu gây viêm phổi, viêm màng não, thủy đậu, sởi, quai bị, rubella, sốt xuất huyết...

BS.CKI Nguyễn Công Luận

Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC