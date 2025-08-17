Mới tiêm một mũi vaccine có ngừa mắc sốt xuất huyết?

Trước chuyến du lịch dài ngày, con tôi đã tiêm một mũi vaccine sốt xuất huyết, như vậy có kháng thể phòng bệnh chưa? (Đàm Gia Hưng, 39 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Hiện Việt Nam có vaccine phòng sốt xuất huyết, giúp ngăn ngừa cả 4 type huyết thanh virus sốt xuất huyết Den-1, Den-2, Den-3, Den-4, tiêm cho trẻ từ 4 tuổi đến người lớn, với lịch tiêm gồm hai mũi cách nhau ba tháng. Hai mũi vaccine sốt xuất huyết giúp ngăn ngừa mắc bệnh hơn 80%, ngăn nguy cơ nhập viện do bệnh hơn 90%. Việc tiêm đủ mũi sẽ giúp cơ thể sinh kháng thể và củng cố miễn dịch tối đa.

Con bạn mới tiêm một mũi vaccine, khả năng nhiễm bệnh cao hơn do cơ thể chưa tạo đầy đủ lượng kháng thể cần thiết để chống lại virus gây bệnh sốt xuất huyết. Bạn nên cho bé tiêm đúng lịch mũi hai, giúp phòng bệnh hiệu quả.

Vaccine sốt xuất huyết cần tiêm đủ hai mũi để tạo kháng thể bảo vệ tối đa. Ảnh: Diệu Thuần

Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm với trung gian truyền bệnh là muỗi vằn cái. Bệnh gây ra các triệu chứng như sốt cao đột ngột, người mệt lả, nhức đầu, đau hốc mắt, đau cơ, đau họng, buồn nôn, nôn, kèm tiêu chảy. Ở giai đoạn hạ sốt, bệnh dễ đột ngột trở nặng, có thể biến chứng sốc sốt xuất huyết, sốc mất máu, suy gan, suy thận, suy tim cấp, rối loạn điện giải, nhiễm trùng, suy đa tạng, cô đặc máu và tử vong.

Bệnh lưu hành quanh năm, trong đó cao điểm rơi vào từ tháng 5-11 hàng năm. Mùa hè thời tiết nóng ẩm, kèm mưa nhiều tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh dịch bệnh phát triển.

Bên cạnh vaccine, mọi người cần phòng bệnh bằng cách dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, loại bỏ nơi sinh sản của muỗi, mặc quần áo dài tay, ngủ màn ngay cả ban ngày, sử dụng các sản phẩm ngăn ngừa muỗi chích khi đi du lịch.

Khi mắc bệnh, bạn nên cho con đi khám sớm và tuân thủ theo phương pháp điều trị của bác sĩ. Gia đình không nên tự điều trị cho trẻ tại nhà và tự mua thuốc uống cho trẻ uống, cũng như dùng các mẹo dân gian khiến con bị bỏ qua "thời gian vàng" điều trị.

Bác sĩ Huỳnh Trần An Khương

Quản lý Y khoa, Hệ thống Trung tâm tiêm chủng VNVC