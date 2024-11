Mỗi năm thuê một chung cư mới dù thừa tiền mua nhà

Đa phần người Việt vẫn còn tâm lý thích sở hữu, dính chặt ở một chỗ, nên mới phải chạy đua vất vả để mua nhà, còn tôi thì không.

Hầu hết người Mỹ không mua được nhà do rào cản tài chính nhưng chính những người giàu cũng không mua nhà dù họ không thiếu tiền. Có nhiều lý do khiến người giàu có chọn không mua nhà: lãi suất cao, không thích nguồn cung nhà ở hiện có và không muốn phải chịu trách nhiệm bảo trì, sửa chữa. Cá nhân tôi đồng tình với quan điểm thuê nhà thay vì mua đứt chỉ vì quan niệm "an cư lạc nghiệp".

Thuê nhà có điều hay là nếu không ưng ý, vì nhà xuống cấp hoặc hàng xóm ồn ào ... thì tôi hoàn toàn có thể chuyển sang chỗ ở mới trong "phút mốt". Đa phần người Việt vẫn còn tâm lý cố hữu là thích ổn định, dính chặt ở một chỗ, thích sở hữu, nên mới phải chạy đua vất vả để mua nhà bằng mọi giá như hiện nay.

Còn tôi thì chỉ nghĩ đơn giản, mình sống thêm vài chục năm rồi cũng hết đời. Trong khi căn nhà kia có mang theo được đâu. Còn bảo mua nhà rồi sau này để lại cho con cháu, thì với chất lượng chung cư như hiện nay ở nước ta, tôi tin rằng, đến lúc để lại được cho đời sau thì con cháu tôi cũng không còn ở được nữa vì nhà đã xuống cấp quá rồi.

Tôi đang thừa tiền mua nhà, nhưng vẫn chọn cách mỗi năm thuê một căn chung cư mới để đổi gió. Tiền đó, tôi thà để dành làm việc khác hiệu quả hơn là đổ hết vào mua một chỗ ở.

Có người phản biện rằng "sao không mua nhà đi, rồi lâu lâu thích đổi gió có thể thuê chỗ khác là được?". Nhưng điều đó chỉ đúng với những người có nhiều tiền. Chứ phần lớn người Việt phải nỗ lực quá nửa đời người mới mua được căn nhà nhỏ thì làm gì có thừa tiền để mà đi đổi gió kiểu đấy. Có khi mua được căn nhà cũng chẳng còn sức mà hưởng thụ cuộc sống. Vậy sao không làm điều đó ngay từ bây giờ?

Lại có người nói "phải cố mua nhà càng sớm càng tốt vì giá nhà trong tương lai kiểu gì cũng tăng". Nhưng nếu thật sự hiểu về sự vận động của chu kỳ kinh tế và các thị trường tài sản, thì bạn sẽ thấy bong bóng bất động sản này sớm muộn cũng sẽ vỡ trong một tương lai không xa. Cụ thể bao nhiêu năm thì mỗi người hãy tự tìm hiểu và đánh giá. Có điều, biết vậy để bạn không trở thành nạn nhân khi cái bong bóng ấy vỡ tan.

Còn về việc nhiều người nói thuê nhà sẽ rất mệt mỗi khi phải chuyển chỗ ở, tôi cho rằng, nếu quen với lối sống không phụ thuộc quá nhiều vào vật chất, thì các bạn sẽ chẳng có nhiều đồ để mà dọn đâu. Chuyển nhà với tôi rất đơn giản và chẳng hề mệt mỏi như nỗi sợ mà người ta hay nói.

Về chỗ làm cho cha mẹ và trường lớp cho con, trừ khu phố cổ ra, bạn thích ở gần bất cứ chỗ nào trong Hà Nội thì cứ khoanh vùng bán kính 2 km quanh đó sẽ thấy không dưới cả chục căn chung cư để mà thuê. Không có chung cư thì nhà mặt đất, trong ngõ ngách cũng chẳng thiếu gì, quá đơn giản.

Tèo