Mọc nấm vùng sinh dục sau 'tình một đêm'

Hà NộiVài ngày sau khi quan hệ tình dục không dùng bao cao su, nam thanh niên 23 tuổi bị viêm nhiễm, ngứa ngáy, mọc nấm vùng sinh dục.

Bệnh nhân đến Trung tâm Nam học, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức khám do dương vật tổn thương. Anh cho biết, vài hôm trước đi ăn đêm và uống rượu cùng nữ chủ quán, hai người say phát sinh quan hệ tình dục. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị viêm niệu đạo, viêm nhiễm, mọc nấm và một số vấn đề khác gây tổn thương cơ quan sinh dục do quan hệ không an toàn.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Duy Khánh, Trung tâm Nam học, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, ngày 18/4 cho biết viêm niệu đạo nếu không điều trị sớm dễ để lại nhiều biến chứng, trong đó nguy hiểm nhất là viêm tinh hoàn. Tình trạng này khiến tinh trùng bị tắc lại ở những ống mào tinh hoàn, gây vô sinh về sau.

Bệnh nhân này điều trị theo phác đồ điều trị suốt một tháng, kèm dinh dưỡng phù hợp.

Bác sĩ Nguyễn Duy Khánh, Trung tâm Nam học, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thăm khám cho người bệnh. Ảnh: Minh Minh

Theo bác sĩ, "tình một đêm" có thể mang lại khoái cảm tạm thời nhưng mối nguy sức khỏe kéo dài suốt cả cuộc đời. Bệnh lý tình dục không nguy hiểm chết người, nhưng rất phức tạp do virus không có thuốc điều trị đặc hiệu, như sùi mào gà đốt một lần vẫn có thể mọc lại nếu cơ thể yếu. Nam giới có nguy cơ mắc các bệnh lý lây qua đường tình dục như HIV, viêm gan B, viêm gan C... do quan hệ bừa bãi với "đối tác lạ".

Ngoài ra, thiếu kiến thức về các bệnh lý lây truyền qua đường tình dục, cũng như xu hướng tăng hành vi, xu hướng tình dục không lành mạnh làm tăng nguy cơ lây truyền bệnh tật.

Bên cạnh đó, các bệnh lý nam khoa cũng có tính chu kỳ. Bác sĩ Khánh ghi nhận tại bệnh viện thường khoảng 5-7 ngày hoặc 14 ngày sau những kỳ nghỉ lễ là nhiều nam thanh niên đến khám bệnh nam khoa. Bệnh nhân đến khám có thể mắc đủ các loại bệnh, như viêm niệu đạo do lậu, giang mai, sùi mào gà, thậm chí là HIV.

Bác sĩ khuyến cáo các đôi lứa nên chung thủy, sinh hoạt tình dục lành mạnh, dùng biện pháp an toàn để bảo vệ bản thân, giảm tỷ lệ lây nhiễm bệnh tình dục. Nếu phát hiện bất thường sức khỏe, đặc biệt ở bộ phận sinh dục, nên đi khám chuyên khoa ngay để được điều trị kịp thời.

Minh An