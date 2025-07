Mitsubishi Destinator - xe gầm cao 7 chỗ ra mắt toàn cầu

IndonesiaDestinator, mẫu xe lớn hơn Xforce, sẽ được trưng bày tại triển lãm ôtô quốc tế Indonesia (GIIAS) 2025 trước khi bán tại Việt Nam.

Hãng xe Nhật chọn triển lãm GIIAS làm nơi đầu tiên trên thế giới để giới thiệu mẫu SUV đô thị cỡ trung Destinator. Indonesia cũng là nơi sản phẩm mới của Mitsubishi được sản xuất trước khi xuất khẩu đi nhiều thị trường khác nhau, gồm khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, và các khu vực Nam Á, Mỹ Latinh, Trung Đông và châu Phi.

Destinator nằm ở phân khúc C với cấu hình 7 chỗ thực sự chứ không phải dạng 5+2. Đây là mẫu xe chiến lược toàn cầu thứ 3 của Mitsubishi ra đời tại Indonesia, tiếp nối thành công của MPV Xpander và SUV cỡ nhỏ Xforce. Xe sẽ được phân phối toàn cầu với trọng tâm là thị trường Đông Nam Á, theo chia sẻ của ông Takao Kato, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành Mitsubishi Motors.

Phần đầu xe với ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield đặc trưng và tạo hình theo phương nằm ngang. Lưới tản nhiệt có thiết kế đa tầng và họa tiết tổ ong, nằm dưới lớp acrylic trong suốt. Đường nét tổng thể năng động đậm chất SUV thể hiện qua khoảng sáng gầm cao và bộ vành kích thước 18 inch.

Đuôi xe áp dụng triết lý Hexaguard Horizon, họa tiết hình lục giác lấy cảm hứng từ lốp dự phòng của những chiếc Pajero huyền thoại. Cụm đèn hậu LED hình chữ T.

Kích thước tổng thể dài x rộng x cao của Destinator tương ứng 4.680 x 1.840 x 1.780 mm, với trục cơ sở 2.815 mm. Bán kính quay vòng 5,4 m. Trọng lượng xe 1.495 kg.

So với mẫu xe có kích thước lớn nhất bậc nhất phân khúc C là Honda CR-V (4.691 x 1.866 x 1.681, dài cơ sở 2.701 mm), Mitsubishi Destinator chỉ ngắn hơn một chút về chiều dài và rộng, nhưng vượt trội về chiều cao và trục cơ sở. So với các đối thủ còn lại cùng phân khúc như Hyundai Tucson, Mazda CX-5, chiếc SUV mới đều nhỉnh hơn. Kích thước này kết hợp thiết kế hình hộp cho phép Destinator có không gian nội thất rộng rãi như một mẫu xe cỡ D.

Khu vực bảng điều khiển trung tâm bọc vật liệu mềm, trải dài liền mạch đến ốp cửa. Màn hình giải trí 12,3 inch kết hợp màn hình thông tin kỹ thuật số 8 inch. Hệ thống âm thanh Dynamic Sound Yamaha Premium với 8 loa và 4 chế độ âm thanh. Cửa sổ trời toàn cảnh và hệ thống đèn viền nội thất 64 màu. Cửa gió điều hòa riêng biệt cho hàng ghế thứ ba.

Hệ thống các tiện ích thông minh bố trí xuyên suốt khoang lái, gồm các hộc để ly ở cửa và bệ tỳ tay, bàn gập và các ngăn chứa đồ sau lưng ghế trước, dành cho máy tính bảng và các vật dụng. Mỗi hàng ghế đều có cổng sạc USB Type A và Type C. Hàng ghế giữa có thể gập 40:20:40, hàng ghế thứ ba có thể gập độc lập 50:50. Cả hai hàng ghế sau đều có thể gập phẳng hoàn toàn.

Destinator trang bị động cơ MIVEC Turbo 1.5L và hộp số CVT. Công suất xe 161 mã lực (163 ps) và mô-men xoắn cực đại 250 Nm.

Sử dụng hệ dẫn động cầu trước, Destinator vẫn kế thừa công nghệ kiểm soát 4 bánh chủ động (All-Wheel Control - AWC) của Mitsubishi. Hệ thống tích hợp nhiều cơ chế kiểm soát, bao gồm kiểm soát vào cua chủ động (AYC), điều chỉnh lực dẫn động của hai bánh trước để tăng cường hiệu suất khi vào cua; kiểm soát lực kéo để quản lý độ trượt của lốp; cũng như kiểm soát động cơ và trợ lực lái -cho phép vận hành ổn định trên mọi điều kiện đường sá.

Người lái có thể lựa chọn từ 5 chế độ lái phù hợp với các điều kiện mặt đường khác nhau gồm đường ướt, đường nhựa, bình thường, đường sỏi và đường bùn lầy.

Hệ thống treo với treo trước MacPherson và thanh dầm xoắn sau. Các mẫu xe cỡ C đều dùng treo sau đa liên kết. Về lý thuyết, thanh dầm xoắn sẽ không êm ái bằng đa liên kết, nhưng chi phí rẻ hơn. Mitsubishi cho biết ngoài việc thử nghiệm rộng rãi trên đường thử tại Nhật Bản và mô phỏng điều kiện đường sá ASEAN, hệ thống treo được tinh chỉnh liên tục tại Indonesia để mang lại trải nghiệm lái êm ái, thoải mái hơn ngay cả trên những địa hình gồ ghề.

Destinator có khoảng sáng gầm xe 214 mm (244 mm khi không có tấm bảo vệ gầm). Góc tới 21 độ, góc vượt đỉnh dốc 20,8 độ và góc thoát 25,5 độ giúp giảm thiểu va chạm với chướng ngại vật trên đường xấu và các gờ giảm tốc lớn.

Mẫu Destinator ra mắt tại Indonesia trang bị hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến ADAS mang tên Mitsubishi Motors Safety Sensing (MMSS). Hệ thống này bao gồm kiểm soát hành trình thích ứng, hệ thống cảnh báo và giảm thiểu va chạm phía trước, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi xe, đèn pha tự động, hệ thống thông báo xe phía trước khởi hành, camera 360.

Giống Xforce, Destinator sử dụng khung xe RISE (Reinforced Impact Safety Evolution) hấp thụ dư chấn trong trường hợp va chạm và giảm thiểu độ biến dạng của cabin. Xe có 6 túi khí.

Destinator còn trang bị các tính năng kết nối thông minh, như hệ thống liên kết với tổng đài hỗ trợ khẩn cấp, bao gồm cảnh báo tự động khi túi khí bung và hệ thống gọi khẩn cấp một chạm yêu cầu hỗ trợ cứu hộ trong trường hợp tai nạn hoặc sự cố. Người lái có thể sử dụng điện thoại thông minh để kiểm tra mức nhiên liệu, vị trí xe và kích hoạt điều hòa từ xa.

Nguồn tin của VnExpress cho biết, Mitsubishi Việt Nam sẽ đưa về bán mẫu CUV 7 chỗ mới vào tháng 12 tới. Phiên bản concept DST từng được hãng giới thiệu vào đầu tháng 6 vừa qua tại Hà Nội và sau đó là TP HCM. Hiện các đại lý đã nhận đặt cọc của khách.

Mỹ Anh