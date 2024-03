Minh Tú sắp cưới bạn trai Tây

Người mẫu Minh Tú và bạn trai Chris, 43 tuổi, tổ chức đám cưới vào ngày 13/4 ở TP HCM sau 5 năm gắn bó.

Khoảnh khắc Minh Tú công bố ngày cưới Khoảnh khắc Minh Tú công bố ngày cưới. Video: Nhân vật cung cấp

Sáng 14/3, Minh Tú tung ảnh cưới, cho biết: "Sau nhiều thử thách, tình yêu của chúng tôi có cái kết đẹp. Tôi cảm nhận ở anh sự chân thành, tử tế, sẵn sàng lắng nghe, đủ tự tin để quyết định về chung một nhà. Với tôi, chặng đường gắn bó là duyên nợ, phải giữ thật chặt".

Người mẫu Minh Tú từng hé lộ ảnh cưới dịp Valentine hồi tháng 2. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Chồng sắp cưới của Minh Tú cũng gửi lời cảm ơn đến gia đình, họ hàng, bạn bè đã ủng hộ, chúc phúc cho họ. Anh nói mong chờ để thực hiện đám cưới theo phong tục người Việt.

Hôn lễ sẽ tổ chức ấm cúng, có người thân, bạn bè, đồng nghiệp chung vui. Theo Minh Tú, hiện gia đình Chris cố gắng sắp xếp từ Đức về Việt Nam để dự lễ cưới. Trước đó, họ sẽ tổ chức tiệc riêng tư, mời những người thân thiết từng chứng kiến chặng đường yêu.

Minh Tú, Chris trong chuyến du lịch năm 2023. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Cuối năm 2021, Minh Tú công khai bạn trai sinh năm 1981 - người sống và làm việc ở nhiều nước châu Á hơn 15 năm nay. Tình yêu của họ từng trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, có khoảng thời gian chia tay. Tháng 11/2023, cô chủ động cầu hôn bạn trai trong lần về quê nhà của anh thăm người thân.

Minh Tú cầu hôn bạn trai Khoảnh khắc Minh Tú khiến bạn trai bất ngờ khi chủ động cầu hôn. Video: Nhân vật cung cấp

5 năm gắn bó, điều Minh Tú cảm nhận rõ nhất là sự tin tưởng, thấu hiểu nhau ngày một lớn. Dù bận rộn công việc, cả hai cố gắng thu xếp thời gian để du lịch cùng nhau. Người mẫu cho biết thời gian qua cô đối mặt nhiều biến cố như bị tai nạn khi làm việc, bố qua đời. "Khi tôi yếu đuối nhất, sự chân tình, lời động viên tinh thần của anh giúp tôi mạnh mẽ", Minh Tú cho hay. Bạn trai cô cũng được lòng gia đình, thân thiết với mẹ Minh Tú, được khen vui vẻ, chững chạc.

Minh Tú quê TP HCM, từng giành giải bạc Siêu mẫu Việt Nam 2013. Năm 2017, cô đoạt Á quân Asia's Next Top Model, trở thành huấn luyện viên The Face Việt Nam, giám khảo The Look Việt Nam. Năm 2018, người đẹp đoạt danh hiệu Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á. Năm 2020, cô làm huấn luyện viên Asia's Next Top Model. Hồi tháng 1, cô kỷ niệm chặng đường 10 năm làm nghề. Cô còn lấn sân diễn xuất qua các phim như Hoa hậu giang hồ (2019), Bố già (2021), Người tình (2022).

Minh Tú trêu chọc bạn trai qua thử thách ăn kẹo Minh Tú trêu bạn trai qua thử thách ăn kẹo. Video: Nhân vật cung cấp

