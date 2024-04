Minh Tú: 'Chồng là định mệnh đời tôi'

Người mẫu Minh Tú nói thấy may mắn khi Christopher đến đúng lúc, giúp thay đổi tính cách cũng như chỉ ra cho cô ý nghĩa của hôn nhân.

Trước hôn lễ tổ chức vào tối 13/4 ở TP HCM, Minh Tú nói về bạn đời - doanh nhân Christopher, hơn cô 10 tuổi.

Minh Tú: 'Chồng là định mệnh cuộc đời tôi' Minh Tú: "Chồng tôi ấm áp, bao dung". Họ quen nhau 12 năm, từng chia tay rồi tái hợp. Năm 2019, cả hai nghiêm túc xác định mối quan hệ, gắn kết cho đến nay. Nhìn lại chặng đường, Minh Tú nhận ra anh là định mệnh của cuộc đời, phù hợp để lấy làm chồng. Trước đây, Minh Tú không có khái niệm về hôn nhân, tuy nhiên từ ngày gặp Christopher, cô cảm nhận được ý nghĩa của hai tiếng gia đình. Với người mẫu, bạn đời tâm lý, bao dung, luôn dang vòng tay an ủi cô trước khó khăn lẫn biến cố của cuộc sống. Christopher cũng giúp vợ thay đổi tính cách như bớt nóng tính, ích kỷ, biết đối diện thử thách bằng tâm thế nhẹ nhàng.

Nhiều năm qua, Minh Tú đã học thích ứng cuộc sống chung. Cô thể hiện vai trò của người vợ qua hành động như xếp đồ cho Christopher đi công tác, học nấu món Tây, nghe theo lời dạy của bố mẹ - nhường nhịn để vun vén hôn nhân.

Minh Tú: "Chồng khuyên tôi đừng áp lực chuyện sinh con" Minh Tú: "Chồng khuyên tôi đừng áp lực chuyện sinh con sau kết hôn". Cô mong sớm được làm mẹ. Minh Tú từng áp lực vì bị lạc nội mạc tử cung, sợ khó mang thai. Tuy nhiên, chồng luôn động viên người đẹp vượt qua căng thẳng. Cả hai cho rằng con cái là trời cho, duyên đến sẽ nhận, nếu không sẽ nhận con nuôi.

Minh Tú, 33 tuổi, quê TP HCM, từng giành giải bạc Siêu mẫu Việt Nam 2013. Năm 2017, cô đoạt Á quân Asia's Next Top Model, trở thành huấn luyện viên The Face Việt Nam, giám khảo The Look Việt Nam. Năm 2018, người đẹp đoạt danh hiệu Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á. Năm 2020, cô làm huấn luyện viên Asia's Next Top Model. Hồi tháng 1, cô kỷ niệm chặng đường 10 năm làm nghề. Minh Tú còn lấn sân diễn xuất qua các phim như Hoa hậu giang hồ (2019), Bố già (2021), Người tình (2022).

Người mẫu công khai bạn trai sau nhiều năm quen biết năm 2021. Anh làm việc ở Việt Nam và nhiều nước châu Á trong 15 năm qua. Tháng 11/2023, cô chủ động cầu hôn trong lần về quê nhà của anh thăm người thân.

Tân Cao - Công Khang