Minh Tú: 'Bố dặn tôi biết nhường nhịn trong hôn nhân'

Người mẫu Minh Tú nói khắc ghi lời dặn của bố trước khi ông qua đời, rằng phải biết nhường nhịn để có hôn nhân bền chặt.

Ngày 13/4, người mẫu tổ chức đám cưới với chồng người Đức ở TP HCM. Trước hôn lễ, cô nói về việc học hỏi bố mẹ để xây dựng tổ ấm nhỏ.

Bố Minh Tú dặn con 'nhường nhịn để hạnh phúc' lúc qua đời Minh Tú xúc động nói về lời dặn của bố trước khi qua đời.

Bố Minh Tú qua đời hồi tháng 9/2023. Người mẫu cho biết buồn khi không được khoác tay bố bước vào lễ đường nhưng tin rằng ông hạnh phúc vì biết con gái tìm được người chồng tốt.

Người mẫu từng được bố dặn dò về cách xây dựng hôn nhân, trong đó cần đặt sự nhường nhịn lên đầu. "Tôi sẽ khắc ghi lời dạy của bố, biết sống yêu thương, đối xử với nhau tử tế", cô nói.

Minh Tú: "Mẹ khuyên tôi bớt tham vọng để xây dựng tổ ấm" Minh Tú: "Mẹ khuyên tôi bớt tham vọng để xây dựng tổ ấm".

Minh Tú, 33 tuổi, quê TP HCM, từng giành giải bạc Siêu mẫu Việt Nam 2013. Năm 2017, cô đoạt Á quân Asia's Next Top Model, trở thành huấn luyện viên The Face Việt Nam, giám khảo The Look Việt Nam. Năm 2018, người đẹp đoạt danh hiệu Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á. Năm 2020, cô làm huấn luyện viên Asia's Next Top Model. Hồi tháng 1, cô kỷ niệm chặng đường 10 năm làm nghề. Minh Tú còn lấn sân diễn xuất qua các phim như Hoa hậu giang hồ (2019), Bố già (2021), Người tình (2022).

Người mẫu công khai bạn trai sau nhiều năm quen biết năm 2021. Anh làm việc ở Việt Nam và nhiều nước châu Á trong 15 năm qua. Tình yêu của họ từng trải qua khoảng thời gian chia tay rồi hàn gắn. Tháng 11/2023, cô chủ động cầu hôn trong lần về quê nhà của anh thăm người thân.

