Minh tinh cuối cùng của 'Thời hoàng kim Hollywood'

Bên cạnh thành công tại phòng vé, Olivia nhận hai giải Oscar lần lượt cho các phim "To Each His Own" (1947) và "The Heiress" (1949). Trong sự nghiệp, minh tinh được đề cử Oscar năm lần, góp mặt trong nhiều tác phẩm thắng giải "Phim hay nhất". Bà cũng là phụ nữ đầu tiên giữ ghế giám khảo tại LHP Cannes năm 1965.