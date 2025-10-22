Miền Trung mưa lớn từ trưa nay

Bão Fengshen còn cách đất liền Trung Trung Bộ hơn 200 km, song hoàn lưu trước bão kết hợp với không khí lạnh, gió đông và yếu tố địa hình gây mưa lớn từ trưa nay.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 6h hôm nay, tâm bão Fengshen cách Đà Nẵng khoảng 280 km về phía đông đông bắc, sức gió mạnh nhất 102 km/h, cấp 10, giật cấp 12 và đang theo hướng tây tây nam với tốc độ 10 km/h.

Trong 24 giờ tới, do tương tác với không khí lạnh từ phương bắc tràn xuống, bão sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trước khi vào bờ. Đến 4h ngày mai, áp thấp nhiệt đới trên vùng ven biển Huế - Quảng Ngãi, sức gió mạnh nhất cấp 7, giật cấp 9 và theo hướng tây tây nam với tốc độ 10-15 km/h.

Khi vào đất liền Đà Nẵng, áp thấp nhiệt đới tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực Nam Lào.

Đài khí tượng Nhật Bản cho biết bão đang đạt cực đại 90 km/h, những giờ tới giảm còn 83 km/h, vào bờ giảm dưới cấp bão. Đài Hong Kong cho rằng bão đang mạnh 110 km/h, khi ở vùng biển ngoài khơi Đà Nẵng còn 65 km/h.

Dự báo hướng đi và vùng ảnh hưởng của bão Fengshen sáng 22/10. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai

Ảnh hưởng của bão, vùng biển phía tây của bắc Biển Đông (gồm đặc khu Hoàng Sa) gió mạnh cấp 7-10, giật cấp 12, sóng biển cao 3-7 m. Vùng biển Quảng Trị - Quảng Ngãi (gồm đặc khu Cồn Cỏ, Lý Sơn, Cù Lao Chàm) gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 10, sóng biển cao 3-5 m, biển động mạnh. Toàn bộ tàu, thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm này có khả năng chịu tác động.

Ven biển các tỉnh thành Quảng Trị - Đà Nẵng nước dâng do bão cao 0,4-0,8 m, kết hợp với triều cường có thể gây ngập vùng trũng, sạt lở bờ biển. Từ chiều nay, đất liền ven biển Quảng Trị - Đà Nẵng gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Ghi nhận thực tế tại Đà Nẵng, sáng nay trời âm u, mưa rào vài nơi. Khu vực ven biển có gió giật nhẹ. Khu vực đô thị có gió rít từng cơn. Hầu hết các xã phường đã thông báo cho học sinh nghỉ học đề phòng mưa lớn. Thành phố yêu cầu hoàn thành sơ tán dân khỏi các vùng thấp trũng, vùng có nguy cơ sạt lở trước 17h ngày 22/10; các đơn vị chức năng phải bảo đảm đầy đủ lương thực, trang thiết bị tại điểm sơ tán, không để người dân thiếu đói, rét.

Tại TP Huế, sáng nay trung tâm thành phố mưa nhỏ rải rác, trời se lạnh, thỉnh thoảng xuất hiện những đợt gió giật khiến cây cối rung lắc. Tại miền núi, khu vực vườn quốc gia Bạch Mã mưa lớn. Nước từ thượng nguồn đổ về sông Hương làm ngập tuyến đường đi bộ ven sông, mấp mé Đập Đá ngăn cách sông Hương và sông Như Ý.

Nước mấp mé Đập Đá sáng 22/10. Với người Huế, Đập Đá như cột mốc cảnh báo lũ, nước tràn qua đập báo hiệu lũ về. Ảnh: Võ Thạnh

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết hoàn lưu bão, không khí lạnh, nhiễu động gió đông kết hợp với hiệu ứng địa hình sẽ gây ra đợt mưa rất lớn ở Hà Tĩnh - Quảng Ngãi trong các ngày 22-27/10, trong đó mưa cường độ lớn tập trung từ trưa nay đến hết ngày mai.

Tổng lượng mưa phổ biến trong đợt này ở Hà Tĩnh, bắc Quảng Trị, Quảng Ngãi 200-400 mm, cục bộ trên 500 mm; nam Quảng Trị - Đà Nẵng mưa 500-700 mm, cục bộ trên 900 mm, nguy cơ cao mưa cường suất trên 200 mm trong ba giờ.

Mưa lớn miền Trung còn có khả năng kéo dài đến hết tháng 10, nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp và đô thị. Cơ quan khí tượng lưu ý các địa phương vận hành an toàn các hồ chứa thủy điện, thủy lợi trước, trong và sau bão, sẵn sàng phương án ứng phó với kịch bản lũ trên các sông vượt báo động ba, mức nguy hiểm nhất.

Cụ thể, đỉnh lũ sông Kiến Giang, Thạch Hãn (Quảng Trị); sông Bồ, Hương (Huế); sông Vu Gia Thu Bồn (Đà Nẵng); sông Trà Khúc, Vệ (Quảng Ngãi) và các sông nhỏ lên báo động ba và trên báo động ba. Sông Gianh (Quảng Trị), Sê San (Quảng Ngãi) lên báo động hai.

Người dân lưu thông qua cầu quay sông Hàn sáng 22/10 trong mưa nhỏ. Ảnh: Nguyễn Đông

Ngày 20/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ban hành công điện yêu cầu các bộ, ngành và địa phương, đặc biệt Hà Tĩnh - Đăk Lăk, khẩn trương triển khai biện pháp phòng, chống với tinh thần chủ động cao nhất.

Thủ tướng nhấn mạnh không được chủ quan, phải lường trước các tình huống xấu để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân. Các địa phương ven biển được yêu cầu rà soát, quản lý chặt chẽ tàu thuyền, hướng dẫn tránh trú an toàn; đồng thời chủ động sơ tán dân ở khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt, bảo đảm an toàn hồ đập, đê điều, vận hành hiệu quả hệ thống thủy điện, thủy lợi.

Các bộ Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Quốc phòng và Công an được giao phối hợp chặt chẽ, sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng cứu, cứu hộ khi có tình huống xấu xảy ra.

"Đặt an toàn tính mạng người dân lên trên hết, không để bị động, bất ngờ trước bão lũ", Thủ tướng chỉ đạo.

Fengshen là cơn bão thứ 12 xuất hiện trên Biển Đông trong năm nay. Trước đó 11 cơn bão và 4 áp thấp nhiệt đới đã xuất hiện ở vùng biển này, trong đó các cơnWutip, Wipha, Kajiki, Nongfa, Ragasa, Bualoi, Matmo ảnh hưởng trực tiếp hoặc gây mưa lũ lớn cho miền Bắc và Trung.

Gia Chính - Võ Thạnh - Nguyễn Đông