Từ hôm nay đến ngày mai, TP Huế, TP Đà Nẵng và Quảng Ngãi dự báo mưa phổ biến 150-350 mm, cục bộ trên 500 mm và kéo dài đến hết tháng 10.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp dải hội tụ nhiệt đới và gió đông, miền Trung mưa lớn. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia ghi nhận lượng mưa 24 giờ qua tại vườn quốc gia Bạch Mã (Huế) 161 mm, Trà Leng (Đà Nẵng) 212 mm, Trà Thanh (Quảng Ngãi) 215 mm, Đề Gi (Gia Lai) 146 mm, Phú Lạc (Đăk Lăk) 84 mm, Đại Lãnh (Khánh Hòa) 61 mm.

Riêng lượng mưa từ 19h hôm qua đến 8h hôm nay tại đập thủy điện La Tó (Quảng Trị) 110 mm, trạm Phú Lộc (Huế) 122 mm, Trà Leng (Đà Nẵng) 173 mm, Sơn Trà (Quảng Ngãi) 154 mm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định từ nay đến hết ngày mai TP Huế, Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi sẽ mưa rất lớn với lượng phổ biến 150-350 mm, cục bộ trên 500 mm.

Quốc lộ 49B qua TP Huế ngập hôm 22/10 do mưa và triều cường. Ảnh: Võ Thạnh

Phía nam Quảng Trị, đông các tỉnh Gia Lai, Đăk Lăk mưa 70-150 mm, cục bộ trên 250 mm. Nguy cơ cao xảy ra mưa cường suất lớn trên 150 mm trong ba giờ.

Ngày và đêm 26/10, cao nguyên Trung Bộ, Khánh Hòa, phía đông Lâm Đồng và Nam Bộ mưa 20-40 mm, cục bộ trên 100 m. Nguy cơ mưa trên 80 mm trong ba giờ. Mưa lớn ở miền Trung còn khả năng kéo dài đến hết tháng 10.

Từ dự báo mưa, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia cảnh báo nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét ở 174 xã, phường. Trong đó TP Huế có 21 xã, phường, Đà Nẵng 59, Quảng Ngãi 48, Gia Lai 23, Đăk Lăk 13. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Gia Chính

