Miền Trung dự báo mưa đến 4/11, có nơi trên 600 mm

Ba ngày tới, tâm mưa sẽ dịch lên Nghệ An - Quảng Trị với tổng lượng phổ biến 200-300 mm, cục bộ trên 600 mm, lũ các sông có thể lên trên báo động ba.

Đêm qua và sáng nay, Quảng Ngãi, Đà Nẵng và Huế vẫn mưa, tuy nhiên cường độ giảm mạnh so với các ngày trước. Lượng mưa phổ biến trong 24 giờ qua ở Hà Tĩnh - Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi 30-60 mm, trên 80 mm.

Cục Khí tượng Thủy văn nhận định từ nay đến 4/11, miền Trung tiếp tục mưa lớn diện rộng do tác động của không khí lạnh tăng cường, dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ và nhiễu động gió đông trên độ cao 1.500-5.000 m.

Mưa sẽ chia làm hai giai đoạn. Từ nay đến ngày 1/11, mưa tập trung ở Nghệ An đến bắc Quảng Trị với tổng lượng 200-300 mm, cục bộ trên 600 mm.

Từ đêm 1/11 đến 4/11, mưa có thể tập trung ở Hà Tĩnh - Quảng Ngãi. Cơ quan khí tượng nhận định đợt mưa này hiện chưa có dấu hiệu cực đoan như giai đoạn 27-29/10. Tuy nhiên, dự báo xa của các mô hình chưa có độ tin cậy cao, cần tiếp tục theo dõi.

Khu đô thị mới An Cựu ở TP Huế sáng nay ngập khoảng 0,5 m. Ảnh: Võ Thạnh

Lũ trên các sông ở Huế - Quảng Ngãi xuống chậm

Với xu thế mưa giảm, lũ sông Hương, sông Bồ ở Huế đã giảm hơn một mét; sông Vu Gia - Thu Bồn ở Đà Nẵng giảm khoảng 0,5 m so với rạng sáng. Dự báo trong 12 giờ tới lũ sông Vu Gia - Thu Bồn tiếp tục xuống và ở trên báo động ba; lũ sông ở Huế xuống dưới báo động ba; lũ sông Trà Khúc xuống báo động hai.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ sông Thu Bồn xuống nhưng ở trên mức báo động ba; lũ sông Vu Gia tiếp tục dưới báo động ba. Các sông ở Huế xuống và ở trên báo động hai. Lũ sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) xuống trên báo động một.

Cơ quan khí tượng dự báo từ nay đến 1/11 các sông Nghệ An - bắc Quảng Trị xuất hiện lũ. Lũ trên thượng lưu sông Cả (Nghệ An), sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh), sông Gianh, Kiến Giang (Quảng Trị) lên báo động hai, ba; hạ lưu sông Cả (Nghệ An), La (Hà Tĩnh) lên trên báo động một.

Giai đoạn ngày 2-4/11, lũ các sông Hà Tĩnh - Quảng Ngãi khả năng lên trở lại. Số liệu dự báo hiện tại cho thấy ít khả năng xảy ra lũ đặc biệt lớn như đợt 27-29/10.

Phố Trường Chinh ở TP Huế biến thành sông, người dân chỉ có thể đi lại bằng xuồng. Ảnh: Võ Thạnh

5/12 trạm đo vượt mức lũ lịch sử

Cục Khí tượng Thủy văn cho biết trong đợt lũ ngày 27-29/10 đã có 5/12 trạm đo trên các sông chính ở Huế, Đà Nẵng vượt mức lịch sử. Sông Bồ tại Phú Ốc (Huế) lúc 19h ngày 29/10 đã cao hơn lũ lịch sử năm 2020 là 0,03 m.

Lũ sông Vu Gia tại Hội Khách cao hơn năm 2009 là 1,18 m. Lũ sông Thu Bồn tại Nông Sơn (Đà Nẵng) lúc 19h ngày 29/10 cao hơn mức lịch sử năm 1998 là 0,15 m; tại Câu Lâu lúc 2h hôm nay cao hơn mức lịch sử năm 1964 là 0,14 m.

Cục Khí tượng Thủy văn lưu ý thời gian duy trì mực nước trên báo động ba đợt này kéo dài do mưa lớn liên tục nhiều ngày. Đến 7h hôm nay, các trạm Kim Long (sông Hương), Ái Nghĩa, Nông Sơn, Giao Thủy, Câu Lâu, Hội An (sông Vu Gia - Thu Bồn) đã duy trì mực nước trên báo động ba 60-73 giờ. Trong đó trạm Nông Sơn lâu nhất 73 giờ, đồng nghĩa ngập lụt kéo dài hơn các đợt lũ trước.

Các kỷ lục lũ được xác lập trong đợt mưa lũ từ 26 đến 30/10.

Thống kê từ các địa phương đến 6h hôm nay, mưa lũ đã làm 14 người chết (Đà Nẵng 7, Quảng Ngãi 4, Huế 2, Lâm Đồng 1), 8 người mất tích và 22 người bị thương. 90 xã phường với 128.000 nhà, chủ yếu ở Đà Nẵng, Huế đang bị ngập. Tại Huế, 32/40 xã phường vẫn ngập, nhưng mức độ giảm còn 0,5-2 m do từ đêm qua đến sáng nay mưa giảm nhanh, lũ rút khoảng một mét.

Đà Nẵng còn 29 xã phường bị ngập 1-2 m, chủ yếu ở hạ du sông Vu Gia - Thu Bồn và 10 xã miền núi thuộc tỉnh Quảng Nam cũ bị cô lập do sạt lở, đất đá tràn xuống đường. Quảng Ngãi còn 15 xã ngập 0,3-3 m, Quảng Trị 4 xã.

Gia Chính