Miền Bắc trải qua đợt rét đậm kéo dài nhất mùa đông

6 ngày qua, miền Bắc xảy ra rét hại, rét đậm (trung bình ngày từ 13 và 15 độ C trở xuống). Đỉnh núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn) xuống 0, Hà Nội 11 độ.

Không khí lạnh mạnh tràn về từ đêm 28 và ngày 29/1, sau đó liên tục được tăng cường khiến miền Bắc duy trì mức nhiệt rất thấp. Đỉnh núi Mẫu Sơn cao hơn 1.000 m so với mực nước biển, lại là nơi đầu tiên đón không khí lạnh nên nhiệt độ xuống thấp nhất, từ ngày 30/1 đến nay phổ biến 1,5-2,5 độ, riêng sáng 3/1 chỉ 0 độ C. Sa Pa (Lào Cai) ban đêm chỉ 4 độ, ban ngày cao hơn 3-4 độ C.

Các tỉnh trung du và đồng bằng Bắc Bộ ban đêm phổ biến 8-12, ngày tăng hơn 2-3 độ C. 5 trạm quan trắc của Hà Nội 6 ngày qua ghi nhận mức nhiệt thấp nhất 11-13 độ, ban ngày 13-14 độ C. Riêng trưa nay trời hửng nắng, nền nhiệt nhích lên 16 độ - cao nhất trong đợt rét này.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Khí hậu (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia) đánh giá đợt rét này có cường độ mạnh và kéo dài nhất của mùa đông năm 2021-2022. Đây cũng là đợt rét trên diện rộng đầu tiên kể từ năm 2016 rơi đúng vào dịp Tết Nguyên đán.

Rét đậm ở miền Bắc duy trì đến hết chiều mai (5/2). Ảnh: Giang Huy

Cơ quan khí tượng dự báo, hình thái rét đậm, rét hại, trời hanh khô tiếp dục duy trì ở miền Bắc trong hôm nay và ngày mai do không khí lạnh có cường độ ổn định. Từ chiều và đêm mai, không khí lạnh suy yếu cùng lúc vùng hội tụ gió từ Thượng Lào di chuyển sang gây mưa rào, giông cho miền Bắc.

Đến ngày 7/2, khi vùng hội tụ gió di chuyển ra phía biển, miền Bắc giảm mưa, không khí lạnh suy yếu, nhiệt độ tăng dần. Tuy nhiên, từ ngày 8/2 một đợt không khí lạnh mạnh mới sẽ tràn xuống khiến miền Bắc trở lại những ngày buốt giá.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo, thứ bảy nhiệt độ Hà Nội 13-18, chủ nhật cả ngày 14 độ, đến thứ hai nhiệt độ cao nhất lên 20 sau đó giảm còn 17 độ C vào thứ ba và thứ tư. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa từ tuần sau nhiệt độ cao nhất lên 17, ban đêm 8 độ C.

Các tỉnh miền Trung từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi ngày nay và mai vẫn chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nên có mưa về đêm, sáng. Nền nhiệt các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế vẫn dưới 21 độ C.

Từ ngày 7/2, không khí lạnh suy yếu, miền Trung giảm mưa và nhiệt độ tăng. Các ngày 9-10/2 chịu ảnh hưởng không khí lạnh bổ sung, miền Trung mưa trở lại, khiến nhiệt độ giảm.

Nam Bộ và Tây Nguyên trong những ngày tới tiếp tục nắng mạnh, nhiệt độ ban ngày ở Tây Nguyên 28-31 độ C, Nam Bộ 33 -35 độ C.

Ở Nam Bộ xâm nhập mặn gia tăng bắt đầu ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, dân sinh từ đầu tháng 2. Các đợt xâm nhập mặn cao nhất ở cửa sông Cửu Long khả năng tập trung trong tháng tháng 2-3.

Cơ quan khí tượng lưu ý các địa phương cần tranh thủ tích trữ nước ngọt khi triều thấp phục vụ nông nghiệp và dân sinh. Trong thời kỳ xu thế mặn tăng cao từ 1/2 đến 4/2, các địa phương cần hạn chế tưới.

