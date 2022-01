Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường

Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc tiếp tục lạnh sâu, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) đêm qua (30/1) nhiệt độ xuống 2 độ C, lạnh nhất cả nước

Chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiều khu vực ở miền Bắc nhiệt độ xuống thấp trong đêm 30 rạng sáng 31/1. Trong đó, Sa Pa 5 độ C, Đồng Văn (Hà Giang), Cao Bằng 6 độ C.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết hiện có một khối không khí lạnh tăng cường xuống Việt Nam, trong hôm nay sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc. Do ảnh hưởng của khối không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ có mưa, trong mưa khả năng xảy ra giông, lốc, sét và mưa đá.

Sa Pa mờ sương trong những ngày đầu tháng 1/2022. Ảnh: Hoàng Phương

Trang Accuweather của Mỹ dự báo, nhiệt độ Hà Nội hôm nay trong khoảng 11-13 độ C, những ngày tới nhiệt độ ban ngày duy trì ở mức 14-15 độ C, ban đêm từ 10-12 độ C. Sa Pa (Lào Cai) nay 6-9 độ C, sau đó ở mức 6-11 độ C.

Miền Trung các tỉnh Bắc và Trung Trung bộ cũng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường từ hôm nay, nhiều nơi ở khu vực này có mưa rào, giông, đề phòng mưa đá, gió giật.

Nghệ An nhiệt độ ban ngày thấp 16 độ C, ban đêm 13 độ C; Thừa Thiên Huế từ 18-20 độ C.

Nam Bộ và Tây Nguyên duy trì tình trạng ít mưa, ngày nắng. Nam Bộ từ nay đến ngày 6/2 nhiệt độ cao nhất 33, thấp nhất 21 độ C; Tây Nguyên cao nhất 31, thấp nhất 16 độ C.

Gia Chính