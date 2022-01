Miền Bắc mưa lạnh dịp Tết Nguyên đán 2022

Miền Bắc, Bắc Trung Bộ đón không khí lạnh gây mưa, nhiệt độ giảm sâu; miền Nam và Tây Nguyên nắng ráo dịp Tết Nguyên đán 2022.

Chiều 20/1, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, cho biết miền Bắc sẽ duy trì mưa trong hôm nay và ngày mai, sau đó thời tiết chủ đạo là nắng ráo, ít mưa cho đến ngày 27/1 (tức 25 tháng chạp âm lịch).

Ngày 26 tháng chạp, miền Bắc sẽ chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mạnh, đến ngày 29 Tết tiếp tục chịu tác động của không khí lạnh tăng cường khiến trời mưa nhỏ, nhiệt độ giảm sâu.

Người dân Hà Nội chăm sóc đào tháng 1/2022. Ảnh: Giang Huy

Trang Accuweather của Mỹ dự báo nhiệt độ Hà Nội ngày 29 Tết dao động 14-18 độ C. Trong ba ngày của năm mới Nhâm Dần, nhiệt độ Hà Nội ban ngày 16-18 độ, ban đêm duy trì 13 độ C. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) những ngày Tết nền nhiệt dao động 8-14 độ C.

Các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi sẽ chịu tác động của không khí lạnh từ ngày 29 Tết, trời mưa. TP Vinh (Nghệ An) ngày 29 Tết khoảng 16-19 độ, mùng 2 Tết xuống mức 14 độ C. Đà Nẵng những ngày Tết trời nắng ráo, nhiệt độ thích hợp để du xuân - 20-27 độ C.

Nam Bộ và Tây Nguyên được sẽ trải qua những ngày Tết nắng ráo, nhiệt độ TP HCM khoảng 24-35 độ C, trong khi đó Buôn Ma Thuật 20-28 độ C.

Về tình hình thiên tai, ông Hoàng Phúc Lâm cho biết năm 2022 tiếp tục duy trì trạng thái La Nina trong khoảng 4-5 tháng đầu năm, sau đó chuẩn nhiệt độ mặt nước biển trại trung tâm Thái Bình Dương tăng dần và nhiều khả năng chuyển sang trạng thái trung tính vào giữa đến cuối năm 2022.

"Do đó số lượng xoáy thuận nhiệt đới có xu hướng tương đương so với trung bình nhiều năm. Các tháng 6-9 xoáy thuận nhiệt đới sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ", ông Lâm nói và cho biết các tháng 9-11 xoáy thuận nhiệt đới sẽ ảnh hưởng đến khu vực từ Bắc Trung Bộ trở vào Nam.

Về lượng mưa, tổng lượng mưa 6 tháng đầu năm 2022 có xu hướng xấp xỉ đến cao hơn trung bình nhiều năm. 6 tháng cuối năm 2022, lượng mưa có xu hướng gia tăng trên phạm vi toàn quốc. Mưa nhiều hơn so với trung bình ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vào tháng 7-9/2022 và tháng 9-11/2022 ở Trung và Nam Trung Bộ.

Nhiệt độ trung bình các tháng đầu và giữa năm 2022 có xu hướng xấp xỉ đến thấp hơn trung bình nhiều năm, riêng các tháng cuối năm xấp xỉ đến cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Nắng nóng có khả năng xuất hiện muộn hơn so với trung bình nhiều năm, không gay gắt, không kéo dài.

Gia Chính