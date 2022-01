Miền Bắc đón gió mùa từ đêm 28/1

Gió mùa đông bắc tràn xuống miền Bắc từ đêm 28/1 (tức 26/12 âm lịch), sau đó tiếp tục tăng cường đến hết kỳ nghỉ Tết Nhâm Dần.

Hai hôm nay, miền Bắc mưa nhỏ, sương mù về đêm và sáng, trưa hửng nắng do không khí lạnh suy yếu. Nhiệt độ Hà Nội duy trì 18-24 độ, điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) 10-18 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, hình thái thời tiết trên sẽ duy trì ở miền Bắc đến hết ngày 28/1 (tức 26 tháng chạp). Từ đêm 28/1, đợt gió mùa đông bắc mạnh sẽ tràn xuống, kết hợp với dòng xiết trong đới gió tây trên cao gây mưa giông, có thể xuất hiện lốc sét, mưa đá.

Đường phố Đà Nẵng trang hoàng trước Tết. Ảnh: Nguyễn Đông

Những ngày sau đó (từ 29/1 đến 5/2), không khí lạnh liên tục bổ sung khiến nền nhiệt vùng đồng bằng phổ biến 9-11 độ, cao nhất trong ngày 16 độ C. Vùng núi rét dưới 7 độ, vùng núi cao có khả năng xuất hiện mưa tuyết, băng giá.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo, Hà Nội từ nay đến ngày 28/1 nhiệt độ cao nhất 25, đến 29/1 giảm còn 17, chủ nhật là 12 độ C; ban đêm 10-12 độ C. Sa Pa nhiệt độ cuối tuần xuống 6-11, sau đó ban đêm giảm còn 3 độ C.

Các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế từ nay đến ngày 28/1 ít mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa trời nắng 25-29 độ, ban đêm xuống 19-23 độ C. Từ ngày 29/1 đến 2/2, do tác động của không khí lạnh, nhiệt độ thấp nhất xuống 13-15, cao nhất 16-19 độ C.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận từ ngày 30/1 trời mưa rào, giông, nhiệt độ cao nhất 30, thấp nhất 19 độ C.

Nam Bộ và Tây Nguyên duy trì tình trạng ít mưa, ngày nắng. Nam Bộ từ nay đến ngày 6/2 nhiệt độ cao nhất 33, thấp nhất 21 độ C; Tây Nguyên cao nhất 31, thấp nhất 16 độ C.

Gia Chính