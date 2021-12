Miền Bắc lạnh nhất từ đầu mùa đông

Sớm 28/12, nhiệt độ miền Bắc giảm so với sáng qua khoảng 1-3 độ C, thấp nhất là Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 1 độ, Đồng Văn (Hà Giang) 5 độ, Hà Nội 10-11 độ C.