Nhiệt độ thấp nhất miền Bắc xuống một độ C

Sáng 27/12, không khí lạnh bao trùm miền Bắc, đỉnh núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn) xuống một độ, Trùng Khánh (Cao Bằng) 5 độ, Hà Nội 12 độ C.

Đón nhiều không khí lạnh nhất, đỉnh núi cao hơn 1.500 m Mẫu Sơn rét nhất cả nước, trời mưa nhỏ, tuy nhiên chưa xuất hiện băng giá hay tuyết. Cách đó chừng 30 km, trung tâm TP Lạng Sơn rét 7,5 độ C. 4 trạm quan trắc khác của Lạng Sơn ghi nhận mức nhiệt chỉ 7-9 độ C.

Ngoài Lạng Sơn, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia ghi nhận 8 địa điểm khác nhiệt độ xuống dưới 10, như: Trùng Khánh (Cao Bằng) 5, Đồng Văn (Hà Giang), Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 6, Sa Pa (Lào Cai) 7 độ, thấp hơn so với hôm qua khoảng 3-4 độ C.

Vùng đồng bằng nhiệt độ sáng nay dao động 11-13 độ C. 5 trạm quan trắc của Hà Nội là Ba Vì, Sơn Tây, Láng, Hoài Đức, Hà Đông đều quanh ngưỡng 12-13. Đây là mức nhiệt đo trong lều khí tượng, cách mặt đất khoảng 2 m, thực tế ngoài trời có thể thấp hơn 1-3 độ.

Bóng màu xanh biểu thị không khí lạnh tràn xuống. Đồ họa: NCHMF

Cường độ không khí lạnh rất mạnh nên tràn đến cả Trung Trung Bộ. Nhiệt độ sáng nay ở Bắc Trung Bộ dao động 13-19; Trung Trung Bộ 17-20; Nam Trung Bộ 22-24 độ C, giảm so với hôm qua khoảng 2-5 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết trong sáng 27/12, không khí lạnh tiếp tục tràn đến một số nơi ở Nam Trung Bộ và Tây Bắc Bộ, nền nhiệt cả ngày ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ duy trì thấp. Hà Nội dự báo cao nhất chỉ 14 độ, Sa Pa 9 độ C.

Ngày và đêm 27/12, các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên có mưa giông, cục bộ có mưa to. Riêng khu vực từ Quảng Trị đến Bình Định có nơi mưa rất to (trên 100 mm trong 24 giờ). Người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ nay đến ngày 28/12, miền Bắc và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại; nền nhiệt thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 9-12 độ, vùng núi 4-7 độ, vùng núi cao có nơi xấp xỉ 0 độ. Thấp nhất ở Bắc Trung Bộ phổ biến 11-14 độ. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.

Đợt không khí lạnh mạnh bắt đầu tràn xuống miền Bắc từ ngày 25/12 và là đợt rét đậm, rét hại diện rộng đầu tiên trong mùa đông 2021-2022. Đỉnh núi Fansipan (Lào Cài) chiều qua tuyết rơi khoảng 5-7 phút.

Xuân Hoa