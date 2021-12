Ngày mai không khí lạnh tràn về miền Bắc

Ngày 25/12, không khí lạnh mạnh sẽ tràn đến miền Bắc, kéo nhiệt độ thấp nhất ở Hà Nội xuống 10, vùng núi 4-7 độ C, có thể xuất hiện băng giá.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, không khí lạnh tràn đến vùng núi phía Bắc đầu tiên, sau đó đến trung du và đồng bằng. Gần sáng mai, một số nơi có mưa giông, vùng núi có khả năng mưa tuyết, băng giá.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo, ngày mai (25/12) Hà Nội khoảng 16-24, một ngày sau còn 12-17 và đến thứ hai tuần sau chỉ 12-14 độ C, thấp nhất trong đợt rét này. Sau đó nền nhiệt nhích dần, đến cuối tuần Hà Nội đạt 14-22 độ C. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) đầu tuần tới chỉ 6-9 độ C.

Tại các đỉnh núi cao trên 2.000 m so với mực nước biển như Fansipan (Lào Cai), nhiệt độ sẽ xuống 0, khả năng xuất hiện băng giá, mưa tuyết.

Không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng Việt Nam từ ngày 25/12. Ảnh: NCHMF

Không khí lạnh cường độ mạnh nên sẽ tràn đến Bắc Trung Bộ vào ngày mai, sau đó xâm lấn Trung và Nam Trung Bộ. Từ ngày 25 đến 27/12, khu vực từ Nghệ An đến Khánh Hòa có mưa, một số nơi mưa lớn, có khả năng xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Thành phố Vinh (Nghệ An) nhiệt độ sẽ xuống thấp nhất 12-15 độ C vào thứ hai, trong khi đó Đà Nẵng 20-23 độ C.

Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai đánh giá đây là đợt rét hại đầu tiên của mùa đông năm nay, các địa phương cần triển khai biện pháp đảm bảo an toàn cho người, nhất là người già, trẻ nhỏ, học sinh, hạn chế hoạt động ngoài trời lạnh, không dùng bếp than tổ ong để sưởi ấm trong phòng kín; căn cứ tình hình thời tiết cụ thể chủ động cho học sinh nghỉ học.

Với các hộ chăn nuôi, chính quyền địa phương hướng dẫn người dân củng cố chuồng trại, che chắn giữ ấm, dự trữ thức ăn đảm bảo phòng chống đói, rét; di chuyển gia súc chăn thả tự do về chuồng nuôi nhốt để đảm bảo an toàn.

Cơ quan khí tượng nhận định, mùa đông năm nay đến sớm và lạnh hơn so với năm 2020. Các đợt rét hại, rét đậm (nhiệt độ trung bình ngày từ 13 và 15 độ C trở xuống) sẽ tập trung từ tháng 12/2021 đến tháng 2/2022.

Gia Chính