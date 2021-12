Miền Bắc sắp đón không khí lạnh mạnh

Từ ngày 25/12, không khí lạnh mạnh sẽ tràn xuống miền Bắc và Bắc Trung Bộ, nhiệt độ thấp nhất ở Hà Nội có thể xuống 10, vùng núi 4-7 độ C.

Miền Bắc đang chịu ảnh hưởng của không khí lạnh yếu, nhiệt độ Hà Nội lúc 16h hôm nay là 24 độ C. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) 17 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, ba ngày tới, ban ngày miền Bắc tiếp tục nắng ấm, Hà Nội khoảng 25-27 độ, ban đêm 14-17 độ C. Đến ngày 25/12 không khí lạnh tràn về, trời có nơi mưa, nhiệt độ giảm sâu.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo, nhiệt độ Hà Nội ngày 25/12 dao động 14-24, hai ngày sau còn 10-17, tăng dần đến cuối tuần sau lên 13-22 độ C. Điểm cao Sa Pa ban đêm xuống 3 độ, ban ngày 8 độ C.

Theo quy luật cứ lên cao 100 m thì nhiệt độ giảm 0,6 độ C nên nhiều khả năng các đỉnh núi cao như Fansipan sẽ xuống 0 độ, có thể xuất hiện băng giá.

Sa Pa trong đợt rét tháng 11/2021. Ảnh: Gia Chính

Các tỉnh Bắc Trung Bộ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh từ đêm 24/12, Trung và Nam Trung Bộ từ đêm 25/12, gây mưa kéo dài đến ngày 28/12. Nhiệt độ ở TP Vinh (Nghệ An) vào cuối tuần dao động 14-23; TP Đà Nẵng 20-24 độ C.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí hậu Thủy văn quốc gia, cho biết đây là đợt rét diện rộng đầu tiên ở các tỉnh đồng bằng và Bắc Trung Bộ của mùa đông năm 2021-2022. Trong tháng 11-12/2021 đã có nhiều đợt không khí lạnh nhưng chủ yếu gây rét đậm, rét hại ở các tỉnh trung du và vùng núi phía Bắc.

Cơ quan khí tượng nhận định, mùa đông năm nay đến sớm và lạnh hơn so với năm 2020. Các đợt rét hại, rét đậm (nhiệt độ trung bình ngày từ 13 và 15 độ C trở xuống) sẽ tập trung từ tháng 12/2021 đến tháng 2/2022.

Gia Chính