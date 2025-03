MG G50 – tân binh khuấy động phân khúc MPV tại Việt Nam

Phân khúc xe đa dụng tại Việt Nam trở nên chật chội hơn khi có thêm sự góp mặt của chiếc MPV 8 chỗ, MG G50. Đây là mẫu MPV đầu tiên của thương hiệu này ở thị trường trong nước, nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc.

MG G50 bán ra ba phiên bản, gồm 1.5 MT COM giá 559 triệu, AT DEL 698 triệu và AT LUX 749 triệu đồng. Hai bản thấp có cấu hình 8 ghế, trong khi bản cao cấp nhất có hai lựa chọn, 7 hoặc 8 ghế. Mẫu xe trong ảnh là bản cao cấp nhất với cấu hình 7 ghế.