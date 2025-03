MG G50 - MPV cỡ trung mới giá từ 559 triệu đồng

G50 cùng phân khúc với Innova, Innova Cross, Custin, lắp động cơ 1.5 tăng áp, tùy chọn hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 7 cấp, nhập Trung Quốc.

Ngày 29/3, nhà phân phối SAIC Việt Nam ra mắt mẫu MG G50 với ba phiên bản, gồm MT COM giá 559 triệu, AT DEL 689 triệu và AT LUX 749 triệu đồng. Hai bản thấp có cấu hình 8 ghế, trong khi bản cao cấp nhất có hai lựa chọn, 7 hoặc 8 ghế.

G50 là mẫu MPV đầu tiên của MG tại Việt Nam, định vị ở phân khúc cỡ trung, nơi có các đối thủ như Toyota Innova, Innova Cross (755-990 triệu đồng), Hyundai Custin (820-974 triệu đồng), GAC M6 Pro (699-799 triệu đồng). Ba phiên bản của G50 đều nhập khẩu từ nhà máy của hãng mẹ - SAIC ở Trung Quốc.

Bản số sàn MT, vành 16 inch của MG G50 tại sự kiện ra mắt ở một đại lý thuộc quận 6, TP HCM, hôm 29/3. Ảnh: Thành Nhạn

Phong cách tạo hình ngoại thất của MG G50 có phần tương đồng với M6 Pro hay Custin. Thiết kế xe uyển chuyển ở phần đầu nhưng dần vuông vắn, khối hộp về phía đuôi. Hai đối thủ của G50 cũng có gốc phát triển từ thị trường ôtô lớn nhất thế giới về doanh số.

Mặt ca-lăng hai bản số sàn và tự động có khác biệt đôi chút. Thanh giá nóc chỉ có ở bản cao nhất.

MG G50 lắp đèn pha dạng thấu kính, công nghệ halogen, vành 16 inch ở hai bản thấp và LED, vành 17 inch ở bản cao nhất. Tất cả phiên bản đều lắp phanh đĩa trước/sau, hệ thống treo MacPherson phía trước và thanh dầm xoắn phía sau.

Ở nội thất, để cắt giảm chi phí tối đa, bản số sàn chỉ có hệ thống radio đơn giản, vô-lăng không kèm các phím chức năng. Hai bản số tự động lắp cần số sau vô-lăng.

Tất cả ghế trên hai bản thấp đều dạng nỉ. Ghế da chỉ có trên bản cao. Hai bản số tự động trang bị màn hình giải trí cảm ứng 12,3 inch, đồng hồ tốc độ 10,25 inch, điều hòa tự động.

MG G50 đều lắp máy xăng tăng áp 1.5 với công suất 169 mã lực, mô-men xoắn 258 Nm. Hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 7 cấp ly hợp ướt tùy theo phiên bản. Tất cả đều dẫn động cầu trước.

Bản thấp nhất có một số công nghệ an toàn cơ bản như cân bằng điện tử, cảm biến đỗ xe phía sau, cảm biến áp suất lốp, hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Hai bản cao có thêm camera lùi, ga tự động, giữ phanh tự động. Số túi khí là 2 trên hai bản thấp và 4 trên bản cao nhất.

Cách định giá và cấu hình của G50 hướng đến các tệp khách hàng khác nhau. Bản tiêu chuẩn chủ yếu hướng đến giới kinh doanh dịch vụ, những người ưu tiên mẫu xe có nội thất rộng rãi, giá thấp. Trong khi hai bản cao thu hút thêm nhóm khách gia đình.

Trong phân khúc MPV cỡ trung, giá 559 triệu đồng của MG G50 bản số sàn là thấp nhất. Giá bán của G50 có thể cạnh tranh cả những mẫu MPV cỡ nhỏ như Mitsubishi Xpander (560-698 triệu), Toyota Avanza, Veloz (558-660 triệu đồng). Sự xuất hiện của mẫu MPV thuộc MG hứa hẹn tạo nên cạnh tranh lớn hơn ở phân khúc xe đa dụng có doanh số lớn thứ hai thị trường Việt 2024, chỉ sau crossover (CUV) cỡ nhỏ. Tuy vậy, để cạnh tranh với những tên tuổi không phải điều đơn giản. Nếu hướng tới kinh doanh dịch vụ, G50 không có lợi thế tiết kiệm nhiên liệu như Xpander, trong khi hướng tới khách gia đình lại thiếu công nghệ an toàn ADAS, thứ đang là "mốt" dù tần suất sử dụng và mức độ cần thiết vẫn còn nhiều tranh cãi.

Thành Nhạn