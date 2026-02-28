Metro Bến Thành - Thủ Thiêm sẽ khởi công tháng 4/2026 giúp kết nối Long Thành

TP HCM vận dụng tối đa chính sách đặc thù để khởi công metro Bến Thành - Thủ Thiêm trước 20/4, là mắt xích giúp kết nối sân bay Long Thành khi khai thác.

Nội dung nêu trong thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường sau khi làm việc với các đơn vị liên quan về tình hình triển khai tuyến metro số 2, đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm và đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành.

Lãnh đạo TP HCM cho biết hai dự án giữ vai trò quan trọng trong việc hình thành mạng lưới đường sắt đô thị đồng bộ, đồng thời là mắt xích then chốt kết nối vùng giữa TP HCM với Đồng Nai. Đây cũng là trục đường chiến lược giúp tăng năng lực vận tải công cộng và liên thông giữa sân bay Long Thành với trung tâm TP HCM cũng như Tân Sơn Nhất.

Hiện cảng hàng không lớn nhất nước trên đường về đích, dự kiến khai thác giữa năm nay, song gặp khó khăn trong kết nối giao thông với các địa phương lân cận, nhất là TP HCM - chiếm phần lớn lượng khách của sân bay.

Hướng tuyến hai đoạn metro Bến Thành - Tham Lương và Bến Thành - Thủ Thiêm. Đồ họa: Khánh Hoàng

Thành phố xác định việc hoàn thành các tuyến này trước năm 2030 là nhiệm vụ trọng tâm nên yêu cầu các sở, ngành khẩn trương huy động tối đa nguồn lực, bảo đảm tiến độ và chất lượng. Trong đó, tuyến Bến Thành - Thủ Thiêm dự kiến khởi công trước ngày 20/4, đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành cũng được đẩy nhanh nghiên cứu khả thi để sớm triển khai. Lãnh đạo thành phố đồng thời yêu cầu các đơn vị vận dụng tối đa các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm rút ngắn tiến độ và nâng cao hiệu quả thực hiện dự án.

Bến Thành - Thủ Thiêm dài khoảng 6 km, là một phân đoạn của metro số 2 tại TP HCM, gồm các đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm, Bến Thành - Tham Lương và kéo dài đến Khu đô thị Tây Bắc Củ Chi. Dự án thuộc nhóm cấp bách được TP HCM ưu tiên đầu tư, đóng vai trò kết nối từ ga Bến Thành sang Thủ Thiêm, liên kết đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành đi sân bay Long Thành.

Công trường thi công sân bay Long Thành. Ảnh: Quỳnh Trần

Hiện tuyến Bến Thành - Thủ Thiêm đã có Thaco đề xuất triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao), tổng vốn sơ bộ khoảng 33.000 tỷ đồng. Tuyến Thủ Thiêm - Long Thành cũng đang được doanh nghiệp này nghiên cứu và đề xuất thực hiện.

Giang Anh