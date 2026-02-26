Thủ tướng yêu cầu hoàn thành sân bay Long Thành trong nửa đầu năm

Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, ACV đẩy nhanh xây dựng kế hoạch, thi công, bảo đảm hoàn thành sân bay Long Thành giai đoạn 1 trong nửa đầu năm 2026.

Tại Thông báo ngày 26/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, cơ quan, nhất là Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) rà soát khối lượng công việc còn lại tại dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Đồng thời, các bên cần xây dựng kế hoạch chi tiết, thi công hợp lý, khoa học nhằm bảo đảm hoàn thành dự án trong nửa đầu năm 2026.

"Các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng, an toàn của dự án. Nguyên tắc xử lý nghiêm sai phạm và không để ách tắc trong quá trình triển khai dự án", thông báo nêu.

Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Ảnh: Phước Tuấn

Sân bay Long Thành là dự án trọng điểm quốc gia, diện tích khoảng 5.000 ha và tổng mức đầu tư gần 337.000 tỷ đồng (khoảng 16 tỷ USD). Ở giai đoạn 1, dự án đầu tư hai đường băng và một nhà ga công suất 25 triệu hành khách. Một số hạng mục đã hoàn thành cuối năm ngoái và dự kiến vận hành thương mại từ giữa năm nay.

Theo chủ trương đầu tư, giai đoạn hai gồm đường cất hạ cánh thứ ba, nhà ga hành khách số 2 công suất 25 triệu khách mỗi năm, cùng các công trình hạ tầng đồng bộ. ACV, doanh nghiệp có hơn 95,41% vốn Nhà nước, là chủ đầu tư cả hai giai đoạn.

ACV có vốn điều lệ hơn 35.828 tỷ đồng, trong đó, Bộ Tài chính là cơ quan đại diện vốn Nhà nước nắm 95,41%. Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025, ACV ghi nhận chi phí xây dựng cơ bản dở dang sân bay Long Thành đến cuối năm ngoái là 34.190 tỷ đồng, tăng hơn 21.400 tỷ đồng so với đầu năm.

Ngoài sân bay Long Thành giai đoạn 1, năm ngoái, cả nước hoàn thành đưa vào khai thác, thông xe kỹ thuật 3.345 km đường bộ cao tốc, 1.701 km đường bộ ven biển và nhiều công trình trọng điểm khác. Các bộ ngành, địa phương cũng khánh thành, khởi công, thông xe kỹ thuật 564 công trình, dự án tại 34 tỉnh thành với tổng mức đầu tư hơn 5,14 triệu tỷ đồng.

Ngoài ra, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng yêu cầu các bộ ngành, địa phương đẩy tiến độ, hoàn thiện đồng bộ hạ tầng, sớm đưa vào khai thác nhiều tuyến cao tốc, sân bay, cảng biển. Chẳng hạn, Hà Nội và Bắc Ninh đẩy tiến độ phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường nối sân bay Gia Bình trong tháng 2 để sớm thi công. An Giang được giao chỉ đạo nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Phú Quốc.

Với các dự án đang chuẩn bị đầu tư, Thủ tướng giao Bộ Xây dựng, địa phương liên quan, VEC và các chủ đầu tư rà soát, đề xuất phương án đầu tư, nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã và đang đầu tư. Các tỉnh Cao Bằng, Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu hoàn thiện thủ tục để duyệt chủ trương đầu tư với các dự án đường bộ cao tốc trên địa bàn trong quý I.

Với các dự án đang đầu tư, TP HCM, Cần Thơ, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Nai, An Giang, Cà Mau cần xử lý dứt điểm các vướng mắc để bàn giao toàn bộ phần mặt bằng còn lại cho các dự án trọng điểm trên địa bàn trong tháng 2.

Các địa phương cũng cần đẩy tiến độ giải phóng mặt bằng với các dự án cải tạo, mở rộng các cảng biển quan trọng như cảng Cái Mép - Thị Vải, Lạch Huyện, Liên Chiểu... Các dự án cải tạo, mở rộng cảng hàng không, sân bay Quảng Trị, Phù Cát, Côn Đảo, Thổ Chu cũng phải hoàn thành đáp ứng tiến độ, sớm đưa vào khai thác, vận hành nhưng phải đảm bảo chất lượng, an toàn bay.

Phương Dung