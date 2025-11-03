Mệt mỏi vì lũ kéo dài

Sau hai lần rút, tối 2/11 lũ lại lên, khiến hàng chục nghìn hộ dân ở Huế và Đà Nẵng chưa kịp dọn dẹp đã phải tiếp tục kê đồ đạc, di chuyển tài sản lên cao.

Tối 2/11, lũ sông Hương vượt báo động ba, tràn vào các tuyến đường trung tâm TP Huế gây ngập 0,5 m. Nhiều tuyến đường ven sông Như Ý (nối với sông Hương) cũng ngập gần một mét.

Nằm ở hạ lưu sông Như Ý và sông Lợi Nông, căn nhà cấp bốn của vợ chồng chị Trần Thị My Ni, 37 tuổi, ở phường An Cựu, bị nước lũ tràn vào mấp mé cửa nhà. Chồng chị lội nước đưa hai chiếc xe trở lên nhà thờ có nền cao ráo, đồ đạc được kê cao. Lo ngại thiếu nước sạch, chị dùng bình 21 lít để dự trữ.

Căn nhà chị Ni bị lũ tràn vào hơn một mét hôm 27/10. Vợ chồng chị và hai con phải chạy sang nhà hàng xóm trú ngụ cùng 15 người trong xóm. Mọi người chia nhau nấu cơm, sạc điện thoại nhờ máy nổ, theo dõi mực lũ qua ứng dụng Hue-S. Đàn gà được đưa lên sân thượng, có con đẻ trứng, trở thành nguồn thực phẩm trong những ngày lụt.

Lũ sông Hương lại dâng lên trong chiều tối 22/11. Ảnh: Võ Thạnh

Hôm 1/11, thấy nước lũ rút, trời nắng, vợ chồng chị trở về nhà dọn dẹp, hạ đồ đạc xuống. Hai xe máy gửi ở nhà thờ cũng đưa về để đi lại. Nhiều đồ đạc bị ngâm nước lũ được chị thu gom bỏ thành một đống chờ xe môi trường.

Bình thường mỗi đợt lũ ở Huế chỉ kéo dài 3-5 ngày, tối đa 7 ngày. Nhưng đợt này đã bước sang ngày thứ 8, nước cứ xuống rồi lại lên, người dân vừa dọn xong nhà thì lại bị ngập. "Hai ngày nay tôi đã dọn dẹp sạch sẽ ngôi nhà, người mệt lả. Giờ nước lại tràn vào nhà, thật chỉ muốn buông xuôi", chị Ni nói.

Giống chị Ni, anh Nguyễn Hữu Việt, 37 tuổi, làng La Vân Hạ, xã Quảng Điền, cũng đang phải đối phó với đợt nước dâng thứ ba trong tuần. Căn nhà anh nằm cách sông Bồ 150 m, dù đã xây móng cao hơn mặt đường 1,5 m, cao hơn mức lũ lịch sử năm 1999, song hôm 27/10 nước vẫn tràn vào 0,5 m. Từ nhà anh lội ra đường nước ngập hơn 2 m. Cả làng gần như bị cô lập.

Đêm đến, trong ánh đèn dầu leo lét, vợ chồng anh Việt thay nhau canh lũ, cứ vài phút lại rọi đèn pin kiểm tra để kịp kê đồ.

Nước lũ tràn vào cơ sở may của anh Việt chiều 2/11. Ảnh: Hữu Việt

Sáng 2/11, lũ sông Bồ rút xuống báo động hai, anh Việt cùng vợ tranh thủ dọn bùn và lau chùi đồ đạc. Anh định hạ những bàn may xuống khỏi ghế nhựa, song vợ cản vì nghe tin thủy điện Hương Điền điều tiết lũ về hạ du. Lo lũ lên lại, anh Việt chủ động mua thêm lương thực, dầu hỏa, nước sạch và sạc dự phòng.

Khi cả nhà vừa ăn xong bữa cơm tối, nước lũ tràn vào sân. Chỉ trong hai tiếng, nước ngập sân hơn 0,5 m. Đây là lần thứ ba trong tuần nước lũ rút rồi lại dâng cao, tràn vào nhà. Vợ chồng anh phải nghỉ làm, con cái nghỉ học.

"Nước lũ cứ lên thế này quá mệt mỏi, vừa mất công ăn việc làm lại vừa hư hại tài sản", anh Việt nói và cho biết may mắn hai ngày qua anh và người dân trong xóm nhận được hàng cứu trợ đủ dùng cho ba ngày tới.

Từng trải qua trận lũ lịch sử năm 1999 và năm 2020, anh Việt cho rằng chính quyền đã làm rất tốt trong việc cảnh báo, thông tin lũ kịp thời đến với người dân. So với những trận lũ khác, đợt lũ này nước lên nhanh nhưng rút chậm, phần vì triều cường dâng cao, phần vì mưa lớn ở thượng nguồn và thủy điện xả lũ.

Anh Việt cùng dân quân địa phương kê máy may. Ảnh: Hữu Việt

Tại Đà Nẵng, tối 2/11, nước sông Hoài tràn vào đường Nguyễn Thái Học 0,5 m. Anh Huỳnh Quang Đạt, chủ tiệm vải tại số 48 Nguyễn Thái Học, cho biết buổi chiều nghe tin lũ lên lại, nước mấp mé ngoài đường nên vội kê cao tài sản. 22h, nước đã tràn vào nhà khoảng 0,3 m.

"Quá mệt mỏi rồi. Đêm nay không còn sức để thức nữa", anh Đạt nói, cho biết trên tuyến phố Nguyễn Thái Học, có một số hộ là dân gốc Hội An, vừa ở vừa kinh doanh. Nhiều nhà khác đã cho thuê, các cửa hàng đã đóng cửa, nhân viên ra về nên "phó mặc cho trời".

Cùng ở phường Hội An, tối 2/11 anh Trần Thanh Phương, trú tại số 133 đường Trần Hưng Đạo chạy xe máy ra khu vực quảng trường ven sông Hoài "xem nước lên đến mô". Lúc 21h30, nước đã tràn lên quảng trường, anh vội chạy về nhà.

Anh Phương làm nghề sửa xe máy. Đợt lũ lịch sử đã nhấn chìm 7 chiếc xe, khi tràn vào nhà hơn 1m. Đến ngày 31/10, nước mới bắt đầu rút, anh Phương thức trắng đêm chờ nước rút đến đâu thì dùng chính nước lũ để tạt rửa nhà và đồ đạc, sáng ra thì dọn bùn non.

"Hai ngày nay, tôi hầu như không ngủ nhưng vẫn chưa dọn xong được nhà cửa. Mới chỉ thay nhớt và cho nổ số xe bị ngập để tránh hư hại. Giờ lũ lại lên, số xe kia rất có thể bị ngập", anh Phương nói, cho biết đêm nay không dám ngủ vì sợ nước dâng bất ngờ.

Nước ngập đường Nguyễn Thái học lúc 19h, đến 22h ngày 2/11 đã cao thêm khoảng 0,4 m. Ảnh: Nguyễn Đông

Trong đêm tối, nhiều người dân ở hạ du sông Vu Gia - Thu Bồn không dám ngủ, soi đèn vào dòng nước vàng đục, nuôi hy vọng sẽ không vượt đợt lũ lịch sử vừa qua. Dù nước rút hai hôm nay, nhiều người vẫn chưa bật lại được bếp nấu ăn, phải chờ cơm từ thiện.

Đợt mưa lũ cuối tháng 10 ở miền Trung khiến 30 người chết, trong đó Đà Nẵng 15 người, Huế 15 người. Cơ quan khí tượng dự báo từ nay đến sáng 3/11, khu vực Hà Tĩnh - Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi mưa 200-450 mm, cục bộ trên 700 mm. Phía nam Nghệ An, tây Quảng Ngãi mưa 70-150 mm, cục bộ trên 250 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 150 mm trong ba giờ.

Ngày và đêm 3/11, các khu vực trên mưa phổ biến 100-200 mm, cục bộ trên 350 mm. Mưa lớn ở miền Trung có khả năng kéo dài đến đêm 4/11, lũ các sông sẽ lên lại báo động ba.

Võ Thạnh - Nguyễn Đông