'Messi được ưu ái khi nhận đề cử Cầu thủ hay nhất năm'

'Một cầu thủ thi đấu ở MLS với thành tích không quá nổi trội như Messi được đề cử The Best, còn Ronaldo bị gạch tên là rất vô lý'.

"Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra với giải thưởng FIFA The Best 2024 nữa? Dù sao đây cũng là giải tôn vinh những cầu thủ đang thi đấu ở đẳng cấp cao nhất chứ không phải là giải Oscar dành cho diễn viên xuất sắc nhất. Tôi chưa thấy có cầu thủ nào nhận được nhiều sự ưu ái như Messi. Đó là lý do tôi vẫn đánh giá cao những cầu thủ thuần túy giỏi chuyên môn và có nhiều đóng góp trong việc truyền cảm hứng đến các thế hệ cầu thủ trẻ hơn là những cầu thủ được truyền thông tâng bốc".

Đó là quan điểm của độc giả Ẩn sĩ khi Messi được đề cử The Best 2024. Trong khi đó, kỳ phục địch thủ của siêu sao Argentina là Cristiano Ronaldo lại bị gạch tên trong đề cử Cầu thủ hay nhất năm của giải thưởng này. Năm ngoái, Messi cũng được đề cử rồi thắng giải The Best dù FIFA không tính thành tích World Cup 2022.

Cùng chung suy nghĩ, bạn đọc HJH nhận định: "Dù tôi là fan của Messi nhưng cũng không đồng ý với đề cử giải này. Nói gì thì nói, MLS vẫn ở một cấp độ thấp hơn nhiều so với các giải bóng đá ở châu Âu. Việc một cầu thủ thi đấu ở MLS với thành tích không quá nổi trội như Messi mà được đề cử The Best thì thật vô lý".

"Gạch tên Ronaldo thì đúng, nhưng Messi cũng không nên được đề cử giải Cầu thủ hay nhất năm. Messi xuất sắc nhất lịch sử nhưng đã không còn thi đấu đỉnh cao cấp CLB. Tại tuyển quốc gia, Messi vẫn đóng góp tốt nhưng không phải cầu thủ xuất sắc nhất của Argentina hiện tại. Thế nên, việc FIFA đề cử Messi cũng giống như việc đặc cách cho Miami dự giải do Liên đoàn này tổ chức. Phải chăng họ đang mượn tên tuổi của Messi để thu hút truyền thông?", độc giả Phạm Duy Khanh hoài nghi.

>> Ronaldo vượt xa Messi về thể chất ở tuổi 39

Trong mùa MLS 2024, Messi ghi 23 và kiến tạo 13 bàn qua 25 trận, giúp Inter Miami đoạt Supporters' Shield 2024, kết thúc giai đoạn tính điểm với kỷ lục 74 điểm. Nhưng họ bị Atlanta United loại ngay vòng một giai đoạn play-off tranh MLS Cup. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Messi ghi sáu bàn và có năm kiến tạo qua 11 trận trong năm nay. Tại Copa America 2024, tiền đạo 37 tuổi ghi một bàn và kiến tạo một bàn qua sáu trận.

Tuy nhiên, đánh giá cao những đóng góp cả Messi dù không còn ở đỉnh cao sự nghiệp, bạn đọc Meotimdihia phản biện: "Đây chỉ là đề cử thôi, chứ có phải trao giải cho Messi đâu mà các fan phản đối. Dù sao Messi cũng đoạt Copa America 2024 nên việc được đề cử cùng Martinez là hoàn toàn hợp lý".

Đồng quan điểm, độc giả Quanthehiep nhấn mạnh: "Bất cứ khi nào chơi bóng thì Messi vẫn ở chất lượng và đẳng cấp cao nhất. Người xem trực tiếp 90 phút bằng con mắt yêu bóng đá sẽ hiểu. Cứ nhìn thống kê về số lần đoạt MVP và việc dẫn đầu các chỉ số tấn công tại các giải đấu của hai đội bóng liên quan là Inter Miami và Argentina là rõ.

Lập luận cho rằng Messi không đủ sức chơi bóng ở top 5 giải châu Âu là phiến diện. Nói vậy chẳng khác nào bảo Di Maria - người vừa ghi hattrick tại Benfica cũng như kiến tạo hai bàn trong 10 phút cuối trận giúp đội bóng ngược dòng tại đấu trường C1 - ở đẳng cấp cao hơn Messi? Vấn đề đoạt giải hay không đối với Messi không còn quan trọng, nhưng đánh giá thấp đội trưởng và cầu thủ ảnh hưởng nhất đến đội bóng, lại đang là đương kim giữ cup châu lục và thế giới như Messi cũng là sai lầm".

Việt Thành tổng hợp