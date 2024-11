Messi được đề cử The Best 2024

Cristiano Ronaldo bị gạch, nhưng Lionel Messi có tên trong đề cử Cầu thủ hay nhất năm của giải thưởng FIFA The Best 2024.

FIFA The Best 2024 tính thành tích của các đề cử từ ngày 21/8/2023 đến 10/8/2024. Trong mùa MLS 2024, Messi ghi 23 và kiến tạo 13 bàn qua 25 trận, giúp Inter Miami đoạt Supporters' Shield 2024, kết thúc giai đoạn tính điểm với kỷ lục 74 điểm. Nhưng họ bị Atlanta United loại ngay vòng một giai đoạn play-off tranh MLS Cup.

Lionel Messi mừng chức vô địch Copa America 2024. Ảnh: AP

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Messi ghi sáu bàn và có năm kiến tạo qua 11 trận trong năm nay. Tại Copa America 2024, tiền đạo 37 tuổi ghi một bàn và kiến tạo một bàn qua sáu trận. Trận duy nhất mà Messi nghỉ thi đấu là trận thủ tục ở vòng bảng thắng Peru 2-0. Trong trận chung kết, do chấn thương, anh rời sân giữa hiệp hai khi tỷ số đang là 0-0.

Năm ngoái, Messi cũng được đề cử rồi thắng giải The Best dù FIFA không tính thành tích World Cup 2022. Thậm chí, ngôi sao Argentina còn không dự lễ trao giải. Khi đó, trang báo lớn nhất Brazil Universo Online phản ứng mạnh mẽ, cho rằng "FIFA xé luật để Messi đoạt The Best".

11 ứng viên giải thưởng cầu thủ hay nhất năm The Best 2024.

Messi cũng là cầu thủ duy nhất không thi đấu ở châu Âu được đề cử The Best 2024. Bất chấp sự có mặt của Messi, cuộc đua tranh danh hiệu này nhiều khả năng chỉ diễn ra giữa Rodri và Vinicius, tương tự Quả Bóng Vàng 2024. Ở giải thưởng của France Football, Rodri thắng giải với 1.170 điểm, nhiều hơn cầu thủ về nhì Vinicius 41 điểm, với khoảng cách tương ứng 3,6% số điểm.

Những cầu thủ còn lại được đề cử The Best 2024 gồm dàn sao của Real Madrid, với Dani Carvajal, Federico Valverde, Jude Bellingham, Kylian Mbappe và Toni Kroos (đã giải nghệ), Erling Haaland (Man City) cùng nhà vô địch Bundesliga, Florian Wirtz của Bayer Leverkusen.

FIFA cũng công bố các ứng viên cho giải thưởng HLV hay nhất năm, thủ môn, hậu vệ và cầu thủ tấn công hay nhất năm. Cristiano Ronaldo không được đề cử cho danh hiệu cầu thủ hay nhất, nhưng có mặt trong nhóm ứng viên cho giải thưởng cầu thủ tấn công hay nhất năm.

The Best lần đầu trao giải năm 2016, sau khi tách ra từ Quả Bóng Vàng FIFA. Messi giữ kỷ lục với ba lần được vinh danh, Ronaldo, Lewandowski đều hai lần đoạt giải, còn lại Luka Modric một lần được xướng tên.

Khác với Quả Bóng Vàng chỉ do các nhà báo từ những nền bóng đá top 100 thế giới bình chọn, The Best được tính dựa trên lá phiếu của bốn nhóm, gồm HLV, thủ quân các đội tuyển quốc gia, nhà báo từ các liên đoàn thành viên và độc giả bình chọn trực tuyến.

Thời hạn bình chọn trên trang chủ FIFA sẽ kết thúc ngày 10/12, và Gala trao giải The Best sẽ được tổ chức ngày 15/1/2025.

Hồng Duy