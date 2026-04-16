Messi bị kiện vì vắng mặt trận giao hữu

MỹCông ty tổ chức sự kiện VID cáo buộc Lionel Messi và LĐBĐ Argentina (AFA) vi phạm hợp đồng liên quan đến hai trận giao hữu của đội tuyển này hồi tháng 10/2025.

Theo đơn kiện, VID - một doanh nghiệp có trụ sở tại Miami chuyên tổ chức sự kiện thể thao và âm nhạc - cho biết đã chi khoảng 7 triệu USD để mua quyền tổ chức hai trận đấu giữa Argentina gặp Venezuela ngày 10/10 và Puerto Rico ngày 14/10. Theo điều khoản hợp đồng, Messi phải thi đấu tối thiểu 30 phút mỗi trận nếu không chấn thương.

Lionel Messi khống chế bóng trong trận giao hữu Argentina thắng Puerto Rico 6-0 tại sân vận động Lockhart, Florida, Mỹ ngày 14/10/2025. Ảnh: AFP

Tuy nhiên, Messi đã không ra sân trong trận gặp Venezuela tại sân Hard Rock (Miami), mà xuất hiện trên khán đài cùng gia đình. Chỉ một ngày sau, siêu sao người Argentina lại ra sân ở cấp CLB, thậm chí góp hai bàn và một kiến tạo trong trận Inter Miami thắng Atlanta United 4-0 ở vòng áp chót MLS.

Đến trận giao hữu gặp Puerto Rico tại sân Lockhart, Florida, Messi thi đấu trọn 90 phút, góp hai kiến tạo giúp Argentina thắng 6-0.

Vì thế, VID cho rằng Messi không gặp vấn đề thể lực như lý do vắng mặt trước Venezuela. Đơn vị tổ chức sự kiện này cũng cáo buộc họ đã chi trả chi phí cho khu vực khán đài VIP dành cho Messi và gia đình trong trận đấu nói trên, đồng thời cho rằng việc chuyển địa điểm một trận giao hữu từ Chicago sang Fort Lauderdale đã khiến họ thiệt hại hơn 1 triệu USD.

Phía đơn kiện cho rằng AFA từng hứa sẽ "bù đắp" bằng một trận giao hữu khác tại Trung Quốc, nhưng kế hoạch này không được thực hiện.

Guillermo Hoyos sẽ đảm nhiệm vai trò HLV tạm quyền của Inter Miami. Ảnh: AP

Trong khi vụ việc pháp lý chưa có kết luận, ở cấp CLB, Messi cũng chứng kiến biến động khi Inter Miami thay đổi trên băng ghế huấn luyện. Ngày 14/4, CLB xác nhận Giám đốc thể thao Guillermo Hoyos sẽ đảm nhiệm vai trò HLV tạm quyền sau khi Javier Mascherano rời vị trí vì lý do cá nhân.

Hoyos - người từng làm việc với Messi tại lò đào tạo La Masia của Barca - bày tỏ sự gắn bó và trân trọng khi được tái hợp siêu sao người Argentina. Ông khẳng định luôn sẵn sàng phục vụ CLB trong mọi vai trò được giao. "Tình bạn không phải thứ có thể đem ra thương lượng", Hoyos nói, đồng thời khẳng định điều đó không đồng nghĩa với việc can thiệp vào đời sống cá nhân của Messi, nhấn mạnh sự tôn trọng và thận trọng trong công việc.

Hoyos là cựu cầu thủ chuyên nghiệp với hơn 20 năm thi đấu, đồng thời sở hữu kinh nghiệm dày dạn trên cương vị HLV và giám đốc thể thao ở nhiều nền bóng đá. Ông từng dẫn dắt các CLB tại Argentina, Mexico, Chile, Bolivia (bao gồm cả đội tuyển quốc gia), Hy Lạp và Cyprus, đồng thời có thời gian làm công tác đào tạo trẻ tại Barca.

Kể từ khi gia nhập Inter Miami, Hoyos phụ trách xây dựng và phát triển hệ thống đào tạo cầu thủ chuyên nghiệp của CLB, đồng thời giữ chức giám đốc thể thao cho đến trước khi được bổ nhiệm tạm quyền HLV trưởng. Trước đó, Messi từng nhắc lại vai trò quan trọng của Hoyos trong sự nghiệp khi ông còn làm việc tại Barcelona năm 2005, cho rằng ông đã giúp đỡ rất nhiều trong giai đoạn đầu sự nghiệp.

Hồng Duy (theo The Sun, ESPN)