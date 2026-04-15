Mascherano từ chức HLV Inter Miami

MỹJavier Mascherano bất ngờ rời ghế HLV trưởng Inter Miami với lý do cá nhân, chỉ ít tháng sau khi giúp đội bóng giành danh hiệu MLS Cup 2025.

Trong thông báo trên trang chủ Inter Miami, Mascherano cho biết quyết định từ chức xuất phát từ lý do cá nhân. CLB cũng xác nhận toàn bộ ban huấn luyện được bổ nhiệm cùng ông vào cuối năm 2024 sẽ rời đội.

"Trước hết, tôi muốn cảm ơn CLB vì sự tin tưởng, cảm ơn toàn thể nhân viên và đặc biệt là các cầu thủ - những người đã tạo nên những khoảnh khắc không thể quên. Tôi sẽ luôn ghi nhớ danh hiệu đầu tiên này và tiếp tục chúc CLB những điều tốt đẹp nhất trong tương lai", nhà cầm quân người Argentina chia sẻ.

Inter Miami đăng ảnh thông báo HLV Javier Mascherano rời đội.

Mascherano cập bến Inter Miami trước mùa giải 2025 với nhiều hoài nghi, khi chỉ có kinh nghiệm dẫn dắt các đội trẻ Argentina sau khi giải nghệ. Nhưng ông nhanh chóng tạo dấu ấn khi cùng người đồng đội cũ tại Barca, Lionel Messi, giúp Inter Miami tạo loạt dấu mốc lịch sử.

Trong mùa giải đầu tiên dẫn dắt, Mascherano giúp Inter Messi giúp Inter Miami đăng quang MLS Cup Miami giành hai danh hiệu lớn, là chức vô địch khu vực miền Đông và MLS Cup. Inter Miami cũng chạm nhiều cột mốc lịch sử, gồm việc ghi 101 bàn trên mọi đấu trường, trong đó riêng giai đoạn play-off ghi 20 bàn, đều là kỷ lục MLS. Inter Miami cũng trải qua 58 trận đấu trên mọi mặt trận, con số chưa từng có trong lịch sử CLB.

Trên đấu trường quốc tế, Inter Miami cũng tạo dấu mốc khi tham dự Club World Cup 2025, trở thành đội MLS đầu tiên vào vòng knock-out. Inter Miami cũng là đội bóng thuộc Liên đoàn bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF) đầu tiên đánh bại đại diện châu Âu trong một trận đấu chính thức, đồng thời là đại diện Mỹ đầu tiên giành chiến thắng tại FIFA Club World Cup.

Bước vào mùa giải mới, Inter Miami thi đấu phập phù. CLB hòa hai trận đầu trên sân mới Nu, hiện xếp thứ ba bảng miền Đông MLS và bị Nashville SC loại ngay từ vòng 1/8 CONCACAF Champions Cup.

Lực lượng Inter Miami cũng biến động lớn sau chức vô địch. Hai cựu binh Sergio Busquets và Jordi Alba giải nghệ, Luis Suarez phải chấp nhận vai trò dự bị sau khi CLB chiêu mộ tiền đạo German Berterame với mức phí 15 triệu USD từ CLB Monterrey, dù tân binh này chưa để lại nhiều dấu ấn.

HLV Javier Mascherano dẫn dắt Inter Miami đoạt Cup MLS 2025. Ảnh: Shutterstock

Tạm thời, Giám đốc thể thao Guillermo Hoyos sẽ đảm nhiệm vai trò HLV trưởng đội một. Trong khi đó, Giám đốc bóng đá Alberto Marrero sẽ tiếp quản vai trò giám đốc thể thao của đội bóng.

Hoyos là cựu cầu thủ chuyên nghiệp với hơn 20 năm thi đấu, đồng thời sở hữu kinh nghiệm dày dạn trên cương vị HLV và giám đốc thể thao ở nhiều nền bóng đá. Ông từng dẫn dắt các CLB tại Argentina, Mexico, Chile, Bolivia (bao gồm cả đội tuyển quốc gia), Hy Lạp và Cyprus, đồng thời có thời gian làm công tác đào tạo trẻ tại FC Barca.

Kể từ khi gia nhập Inter Miami, Hoyos phụ trách xây dựng và phát triển hệ thống đào tạo cầu thủ chuyên nghiệp của CLB, đồng thời giữ chức giám đốc thể thao cho đến trước khi được bổ nhiệm tạm quyền HLV trưởng.

Hồng Duy (theo The Guardian)