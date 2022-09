Mẹo uống rượu an toàn dịp nghỉ lễ

Không uống rượu chưa rõ nguồn gốc, không uống rượu pha bia hoặc nước ngọt, không để bụng đói trước khi uống và nên uống vừa sức mình.

Ngày lễ là dịp đặc biệt để gia đình, bạn bè sum họp song tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc rượu. Gần nhất là trường hợp, người đàn ông 52 tuổi sủi bọt mép, mệt mỏi, đau đầu, thở nhanh, được đưa vào Bệnh viện Quân y 103 cấp cứu sau chầu liên hoan. Hôm 1/9, một bệnh nhân nhìn mờ cả hai mắt do uống rượu liên tục ba ngày, chẩn đoán ngộ độc rượu.

Phần lớn các vụ ngộ độc liên quan đến methanol đã xảy ra do uống đồ uống bị lẫn tạp chất và methanol. Nguyên nhân do methanol được "tuồn" trái phép ra ngoài, pha vào rượu nhằm mục đích kinh doanh phi pháp, không được cơ quan chức năng kiểm soát... Một số khác do mua cồn sát trùng (cồn y tế) về pha với nước thành rượu uống, mà không biết cồn sát trùng này vô tình bị pha trộn methanol.

Bác sĩ Nguyễn Văn Tiến, Trung tâm Giáo dục Truyền thông dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng (Hà Nội), khuyến cáo chỉ nên sử dụng mức độ vừa phải theo liều lượng. Không uống quá hai đơn vị cồn một ngày với nam, một đơn vị cồn mỗi ngày đối với nữ và không uống quá 5 ngày một tuần.

Một đơn vị cồn tương đương 10 g cồn nguyên chất chứa trong dung dịch uống, tức khoảng 3/4 chai hoặc lon bia 330 ml (5%) hoặc một cốc bia hơi 330 ml, một ly rượu vang 100 ml (13,5%) hoặc một chén rượu mạnh 30 ml (40%).

Không uống rượu không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không có giấy chứng nhận; rượu pha chế, rượu ngâm với lá, rễ cây, phủ tạng động vật, nhất là không được uống rượu khi đang đói, căng thẳng, hay mệt mỏi. Không nên uống rượu pha bia khiến lượng cồn nhanh chóng được hấp thu vào máu, gây mệt mỏi, uể oải khi thức dậy.

Không nên để bụng đói trước khi uống rượu khiến cơ thể hấp thụ rượu nhanh và làm những cơn say trở nên tệ hơn.

Còn Lương y Bùi Đắc Sáng, Viện hàn lâm KH&CN Việt Nam, Hội Đông y Hà Nội khuyến cáo khi bị say rượu nên uống nhiều nước lọc để pha loãng lượng rượu đã uống vào, giúp quá trình đào thảo rượu ra ngoài cơ thể nhanh chóng.

Sau đó, bạn có thể dùng chanh, cam quýt ngâm thêm gừng, mật ong, muối, sữa... để giảm mệt mỏi, nhanh tỉnh táo. Bạn cũng có thể uống nước dừa giúp bù đắp lượng nước cho cơ thể vì chúng chứa nhiều các chất điện phân quan trọng như kali và natri.

Nước ép mía cũng có thể giải rượu do tính lạnh; vị ngọt mát tự nhiên của loại cây này có công dụng giải nhiệt, thanh lọc cơ thể, dễ hấp thụ và giải rượu. Một cốc nước ép cà chua chín hoặc ăn cháo trắng giúp người say tỉnh táo và lấy lại sức khỏe nhanh chóng.

Tuy nhiên, "giải rượu chỉ giúp người say tỉnh táo nhanh chóng và đỡ mệt hơn nhưng vẫn không thể làm giảm đi tác hại của rượu với cơ thể", lương y Sáng khuyến cáo.

Không cho trẻ em và vị thành niên uống rượu bia, kiểm soát lượng uống ở mức nguy cơ thấp nhất trong một lần. Nên uống từ từ, kết hợp vừa ăn vừa uống, uống xen kẽ với nước lọc.

Không điều khiển xe sau khi uống rượu bia. Không nên tham gia vào các hoạt động ngoài trời hoặc ở những nơi nguy hiểm, không an toàn, dễ bị ngã, va chạm, chấn thương...

Thùy An