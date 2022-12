Mẹo sử dụng điều hòa trong ngày rét

Đảm bảo nhiệt độ phòng 24-28 độ, không ngồi cả ngày trong phòng điều hòa, vệ sinh thiết bị để tránh nhiễm virus, vi khuẩn.

Trung Tâm khí tượng Thủy văn Quốc gia ngày 13/12 dự báo thời tiết 10 ngày tới ở Bắc Bộ tiếp tục rét, ở vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Bác sĩ Đinh Thế Tiến, Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội), cho biết trong thời tiết lạnh, người già, người có bệnh nền, trẻ em... là nhóm nguy cơ cao mắc các bệnh đường hô hấp như cảm lạnh, viêm họng, viêm mũi xoang, viêm phế quản, viêm phổi, do đó việc giữ ấm là điều quan trọng nhất. Ngoài trang bị quần áo, bổ sung dinh dưỡng, gia đình có thể sử dụng điều hòa hai chiều để giữ ấm cơ thể.

Theo bác sĩ Tiến, điều hòa để làm nóng an toàn hơn so với các thiết bị sưởi ấm thông thường như đèn sưởi hay sưởi than. Tuy nhiên, việc chênh lệch nhiệt độ giữa phòng điều hòa với môi trường có dẫn đến sốc nhiệt và đau họng. Đặc biệt, người già, trẻ em, cần tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột do sự thích nghi của cơ thể chưa được tốt, dễ bị sốc, mệt mỏi, khó thở, thậm chí tăng huyết áp, đột quỵ...

Ngoài ra, phòng điều hòa có lượng oxy chỉ bằng 1/3 so với phòng mở cửa, PGS.TS.BS. Phạm Thị Bích Đào, Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, nói. Lúc này, không khí khó lưu thông làm cho vi khuẩn dễ bám trên bề mặt da hoặc niêm mạc đường hô hấp, tăng nguy cơ mắc bệnh.

Bên cạnh đó, không khí từ môi trường, đi qua bộ phận lọc của điều hoà, được làm mát hoặc ấm sau đó thổi vào phòng. Bộ phận lọc không được rửa và bảo dưỡng thường xuyên dẫn đến bám bụi, nấm mốc gây bệnh cho hệ thống hô hấp của người sử dụng. Ngồi chung phòng điều hoà với một người đang mắc các bệnh lây nhiễm qua đường hô hấp như cũng có nguy cơ nhiễm bệnh.

Các chuyên gia tư vấn, cách dùng điều hòa hiệu quả là đảm bảo nhiệt độ phòng trong khoảng 24-28 độ. Đối với người lớn tuổi, nhiệt độ có thể cao hơn so với trẻ em.

Không nằm liên tục hoặc không ngồi làm việc dưới điều hòa quá 6 giờ đồng hồ trong một ngày. Gia đình nên vệ sinh điều hòa từ hai đến ba lần trong năm, tùy vào mức công suất, thời gian sử dụng. Nếu gia đình chỉ sử dụng mỗi mùa hè thì cần vệ sinh hai lần, vào đầu và cuối mùa. Đối với điều hòa công ty, xí nghiệp, nên vệ sinh ba tháng một lần.

Khi ngồi điều hòa lâu, người dân cần chú ý đảm bảo độ ẩm thích hợp. Ở công ty nên có quạt thông gió để không khí không bị ngột ngạt, bí bách. Tại nhà, bạn nên thỉnh thoảng mở cửa sổ để không khí thoáng đãng, thoải mái hơn. Tuyệt đối không dùng bếp than vì khí CO có thể gây độc, ngạt.

Minh An