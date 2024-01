Mèo của Taylor Swift sở hữu 97 triệu USD

Mèo Olivia Benson, thú cưng của Taylor Swift, có tài sản ròng khoảng 97 triệu USD, thuộc top động vật giàu nhất thế giới.

Theo báo cáo mới do tổ chức All About Cats công bố đầu năm nay, mèo Olivia Benson hiện là thú cưng giàu thứ ba thế giới, với tài sản ròng khoảng 97 triệu USD.

Bảng xếp hạng được tổng hợp bằng cách sử dụng phân tích dữ liệu về những bài đăng về Olivia Benson trên Instagram, tiền con mèo kiếm được từ lượt người theo dõi, lượt thích và tỷ lệ tương tác. Ngoài ra, Olivia Benson có dòng sản phẩm mang hình ảnh của mình, gồm áo phông, hoa tai, sticker, bút, ra mắt từ năm 2018. Thú cưng cũng kiếm được tiền khi xuất hiện trong video Blank Space và ME! của cô chủ, cùng một số quảng cáo cho các hãng lớn.

Taylor và mèo Olivia Benson. Ảnh: GC Images

Trang PageSix có bài viết so sánh mèo cưng của Taylor Swift giàu hơn bạn trai cô - cầu thủ Travis Kelce - người hiện có tài sản ròng khoảng 40 triệu USD. Trên TikTok, một số fan bình luận: "Nếu Travis may mắn, một ngày nào đó anh ấy sẽ thành công như mèo của Taylor Swift".

Olivia Benson thuộc giống mèo Scottish tai cụp, được ca sĩ nuôi từ năm 2014, đặt theo tên nữ chính trong phim Law & Order: Special Victims Unit. Năm 2020, bức ảnh Olivia Benson từng thu hút hơn hai triệu lượt thích trên Instagram của Taylor.

MV 'Blank Space' của Taylor Swift MV "Blank Space" của Taylor Swift. Olivia Benson xuất hiện cùng cô chủ ở phần đầu.

Ngoài Olivia Benson, Taylor Swift còn nuôi hai con mèo khác là Benjamin Button và Meredith. Khi được Time vinh danh là Nhân vật của năm 2023, Taylor Swift đã yêu cầu được chụp hình cùng mèo Benjamin Button.

Đứng trên Olivia Benson trong danh sách thú cưng giàu có nhất là chó chăn cừu Đức có tên là Gunther VI, với tài sản 500 triệu USD. Gunther VI là chắt của Gunter III, thú cưng của nữ bá tước người Đức Karlotta Liebenstein. Khi bà qua đời năm 1992, bà để lại tài sản của mình cho Gunther III. Chú chó có đội ngũ quản lý tài sản riêng để đảm bảo hậu duệ có được cuộc sống xa hoa. Mèo Nana - có 4,5 triệu người theo dõi Instagram - sở hữu tài sản 100 triệu USD, xếp thứ hai trong danh sách thú cưng có gia tài kếch xù.

Taylor chụp ảnh cùng mèo Benjamin Button khi được vinh danh "Nhân vật của năm" 2023. Ảnh: Time

Cùng ở vị trí thứ tư danh sách là năm chú chó của Oprah Winfrey (cùng sở hữu 30 triệu USD). Xếp theo sau là chó Pomeranian Jiffpom (25 triệu USD), mèo Choupette của nhà thiết kế Karl Lagerfeld (13 triệu USD), chó Pontiac của diễn viên Betty White (năm triệu USD).

Taylor Swift, 34 tuổi, là ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ, nổi lên nhờ những bản nhạc đồng quê vào năm 2006. Sau 10 album, Taylor nhận về 12 giải Grammy và 29 giải Billboard. Bên cạnh thực hiện tour, cô ra mắt các album được tái thu âm nhưFearless,Red,1989. Hiện cô có tài sản ròng khoảng 1,1 tỷ USD, được Time chọn là Nhân vật của năm. Ca sĩ hẹn hò cầu thủ NFL Travis Kelce từ tháng 9/2023.

Năm qua, cô liên tục thắng lớn sau khi tái thu âm album 1989, phá vỡ kỷ lục và nhận bảy đề cử tại Grammy 2024, thắng chín hạng mục MTV VMAs 2023, là nghệ sĩ được nghe nhiều nhất năm trên Apple Music và Spotify, có nhiều album nhất trên bảng xếp hạng Billboard 200. Sự trở lại của ca sĩ khuấy động làng nhạc và khiến nhiều fan mong chờ, hơn 200 người hâm mộ cắm trại trong lều suốt 5 tháng để có cơ hội đứng hàng đầu trong concert của ca sĩ.

Thanh Thanh (theo NY Post)