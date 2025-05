Mẹo chọn sầu riêng chín tự nhiên, không hóa chất

Quả sầu riêng chín cây, không hóa chất thường có gai nở to, hơi tròn và cuống tươi, phẳng, không bị khô, thâm.

Theo BS.CK2 Huỳnh Tấn Vũ, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM - Cơ sở 3, sầu riêng chứa nhiều vitamin như vitamin C, axit folic, thiamin, riboflavin, niacin, vitamin B6 và vitamin A. Các khoáng chất quan trọng như kali, sắt, canxi, magie, natri, kẽm, photpho cũng được tìm thấy trong sầu riêng.

Với lượng dinh dưỡng khổng lồ, sầu riêng có khả năng tăng cường hệ thống miễn dịch, ngăn ngừa ung thư và ức chế hoạt động của gốc tự do, cải thiện tiêu hóa, cải thiện các dấu hiệu thiếu máu, ngăn ngừa lão hóa sớm, hạ huyết áp và chống lại các bệnh tim mạch.

Một số lợi ích nhỏ hơn là giảm viêm khớp, giúp sức khỏe tuyến giáp, giảm đau đầu và giảm các triệu chứng trầm cảm, lo lắng và căng thẳng.

Ngoài ra, loại quả này có rất nhiều vitamin, chất dinh dưỡng và các hóa chất hữu cơ có chức năng chống oxy hóa, từ đó giảm nguy cơ ung thư. Một tác dụng ít ai ngờ tới của sầu riêng là tăng cường chức năng sinh lý, đồng thời giảm nguy cơ vô sinh ở cả nam và nữ, tăng khả năng vận động của tinh trùng.

Sầu riêng tại nhà vườn ở Cần Thơ. Ảnh: Mạnh Khương

Sầu riêng chính vụ, chín tự nhiên là quả tự rụng từ cây, sẽ mang hương vị thơm ngon, bùi béo, giá trị dinh dưỡng cao, an toàn với sức khỏe.

PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, Nguyên giảng viên Viện Công nghệ và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết sầu riêng thường được thu hoạch nhất loạt, do đó các quả trên cây chưa chín cùng lúc là điều khó tránh khỏi.

Tuy nhiên hiện nay, do nhu cầu mua hàng cao, rất nhiều thương lái muốn kiếm lời nhanh chóng đã can thiệp vào quá trình chín của quả, ví dụ như phun, ngâm, tiêm thuốc ép chín quả. Những quả sầu riêng ép chín sẽ không ngon bằng quả chín tự nhiên, đồng thời do đã được tác động bởi hóa chất nên chúng không đảm bảo an toàn với sức khỏe của con người.

Vì vậy, người dùng cần nắm được những đặc điểm cơ bản để nhận biết được một trái sầu riêng chất lượng, chín tự nhiên, không bị can thiệp bởi hóa chất. Dưới đây là hai bộ phận cần đặc biệt lưu ý, theo hướng dẫn của PGS Thịnh.

Gai

Gai sầu riêng sẽ phản ánh tình trạng chín của quả. Một quả sầu riêng chín cây có gai xanh nở to, đầu hơi tròn. Ngược lại, gai sầu riêng bén, nhọn sẽ thường là những quả còn non hoặc bị ép chín bằng thuốc, ăn vào không ngon, mùi vị nhạt nhẽo và sượng.

Cuống

Người mua cần sờ thử vào phần cuống này xem cuống có còn độ tươi nhất định hay không. Nếu thấy cuống khô, có vết thâm, thậm chí là héo, thối hoặc rụng, thì có nghĩa là quả sầu riêng này khả năng đã bị nhúng thuốc hoặc cắt sớm. Còn nếu cuống tươi, cứng, mặt phẳng không thâm, thì có nghĩa là quả sầu riêng chín tự nhiên, an toàn.

Tuy nhiên, theo PGS Thịnh, việc nhận biết sầu riêng đã chín hay chưa dựa trên vẻ bề ngoài không hề đơn giản, đặc biệt đối với những ai chưa có nhiều kinh nghiệm bởi cần kết hợp nhiều yếu tố khác như giống sầu riêng, phương pháp canh tác và quy trình thu hoạch.

Do đó, để có trải nghiệm sầu riêng ngon nhất, hãy lựa chọn những đơn vị cung cấp uy tín để đảm bảo chất lượng và nguồn gốc sản phẩm.

Mỹ Ý