Megan Fox hoàn tất thủ tục ly dị

Diễn viên Megan Fox và Brian Austin Green không còn là vợ chồng sau hơn một năm chia tay.

Theo Eonline, cặp sao đạt thỏa thuận ly dị và kết thúc mối quan hệ vợ chồng ngày 15/10. Fox và Green không ký hợp đồng tiền hôn nhân. Hai người đồng ý cùng nuôi ba con và chia đều tài sản kiếm được trong 10 năm qua.

Megan Fox (trái) và Brian Austin Green tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng 2013. Ảnh: Golden Globes

Megan Fox và Brian Austin Green quen năm 2004 trên phim trường Hope and Faith, đính hôn năm 2006 nhưng chia tay ba năm sau đó vì nữ diễn viên không dành nhiều thời gian cho gia đình. Họ tái hợp và kết hôn năm 2010, có ba con chung. Sau khi cưới, Megan nhiều lần nộp đơn ly dị vào các năm 2015, 2017 nhưng đều xin rút lại.

Tháng 5/2020, Brian Austin Green xác nhận anh và vợ Megan Fox chia tay. Thông tin được tung ra chỉ vài ngày sau khi nữ diễn viên đi chơi cùng rapper Machine Gun Kelly, kém cô bốn tuổi. Anh phủ nhận tin đồn vợ ngoại tình, cho biết mối quan hệ trục trặc từ đầu năm do Megan Fox chán cuộc sống gia đình, muốn tự do đóng phim. Diễn viên sau đó xác nhận hẹn hò Kelly và vẫn mặn nồng đến nay. Fox đồng hành bạn trai tới các sự kiện lớn như lễ trao giải Billboard Music, iHeartRadio...

Megan Fox đóng MV "Bloody Valentine" cùng Machine Gun Kelly Megan Fox đóng MV "Bloody Valentine" của bạn trai mới. Video: Machine Gun Kelly Youtube

Megan Fox, sinh năm 1986 gắn liền với hình ảnh sexy sau bộ phim Transformers (2007). Cô xuất hiện trong phim Jonah Hex (2010) với vai gái điếm Leila. Người đẹp cũng đóng video ca nhạc Love The Way You Lie của Rihanna với hình ảnh nóng bỏng. Diễn viên từng có cảnh hôn bạn diễn nữ - Amanda Seyfried - trong phim Jennifer's Body (2009).

Brian Austin Green sinh năm 1973, là diễn viên kiêm nhà sản xuất phim. Anh nổi tiếng với series Beverly Hills, 902010. Ngoài các con chung với Megan Fox, nam diễn viên còn có con riêng 13 tuổi với tình cũ - Vanessa Marcil.

Phương Mai (theo Eonline)