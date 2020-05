Megan Fox đóng MV cùng tình trẻ

Diễn viên Megan Fox và bạn trai kém 4 tuổi - ca sĩ Machine Gun Kelly - diễn tình tứ trong MV "Bloody Valentine".

Trong MV phát hành hôm 20/5, Megan Fox vào vai cô gái có tính cách chiếm hữu, bắt cóc Machine Gun Kelly cho riêng mình. Video thu hút 1,44 triệu lượt xem trên Youtube sau vài giờ đăng tải. Nhiều người hâm mộ bình luận MV như lời khẳng định cả hai đang hẹn hò.

Megan Fox đóng MV "Bloody Valentine" cùng Machine Gun Kelly MV "Bloody Valentine". Video: Youtube.

Megan Fox và Machine Gun Kelly, tên thật Richard Colson Baker, quen khi cùng đóng phim Midnight In The Switchgrass cuối năm ngoái. Hôm 15/5, thợ săn ảnh chụp được khoảnh khắc họ cùng đi mua đồ ăn tại khu Calabasas, bang California.

Vài ngày sau đó, Brian Austin Green - chồng Fox - xác nhận hai người chia tay và nữ diễn viên đã có tình mới. Brian Austin Green phủ nhận tin đồn vợ ngoại tình, cho biết mối quan hệ trục trặc từ đầu năm do Megan Fox chán cuộc sống gia đình, muốn tự do đóng phim.

Megan Fox, sinh năm 1986 gắn liền hình ảnh sexy sau bộ phim Transformers (2007). Cô xuất hiện trong phim Jonah Hex ( 2010), vai gái điếm Leila. Người đẹp cũng đóng video ca nhạc Love The Way You Lie của Rihanna với hình ảnh nóng bỏng. Diễn viên từng có cảnh hôn bạn diễn nữ - Amanda Seyfried - trong phim Jennifer's Body (2009).

Machine Gun Kelly, kém Megan bốn tuổi, là ca sĩ kiêm diễn viên người Mỹ. Anh được biết đến qua một số bản hit như Hold On (Shut Up), Wild Boy, Invincible, Stereo... từng đạt hạng cao trên bảng xếp hạng Billboard 100.

Đạt Phan (theo US Weekly)