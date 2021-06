Megan Fox muốn đính hôn

Minh tinh Mỹ Megan Fox và Machine Gun Kelly tính chuyện đính hôn sau hơn một năm mặn nồng.

Ngày 17/6, tờ Entertainment Tonight dẫn lời nguồn tin thân cận của cặp sao: "Họ gần như không thể xa nhau nửa bước. Machine Gun Kelly rất muốn lập gia đình với Fox nhưng lịch làm việc hiện không cho phép điều đó. Họ chuẩn bị phát hành Midnight in the Switchgrass - bộ phim đưa hai người đến bên nhau. Megan Fox sẽ đồng hành Kelly trong chuyến lưu diễn của anh, bắt đầu từ tháng 9 và kết thúc vào tháng 12. Việc nam ca sĩ ngỏ lời nhiều khả năng sớm xảy ra. Họ muốn đảm bảo chọn được thời điểm thích hợp vì đây là bước tiến lớn cho cả hai".

Megan Fox (phải) cùng Machine Gun Kelly tại một sự kiện hồi cuối tháng 5. Ảnh: Megan Fox Instagram.

Đầu tháng 6, Fox nói với ET về bạn trai: "Thật tuyệt vời khi được làm việc với Kelly. Anh ấy giỏi diễn xuất một cách bẩm sinh, rất cuốn hút và nghiêm túc. Điều khiến tôi không hài lòng là Kelly cũng cực kỳ tài năng ở lĩnh vực âm nhạc. Vì vậy, chứng kiến anh ấy lên phim trường và diễn giỏi hơn tôi khá khó chịu". Trong khi đó, Kelly nói từng trải qua nhiều mối quan hệ nhưng không biết thế nào là tình yêu đích thực cho tới khi gặp Fox.

Megan Fox và Machine Gun Kelly công khai yêu nhau hồi tháng 5/2020, sau khi quen trên phim trường Midnight in the Switchgrass vài tháng trước đó. Thời gian qua, hai người trở thành cặp tình nhân được chú ý bậc nhất Hollywood. Megan Fox thường đồng hành bạn trai tới các sự kiện lớn như lễ trao giải Billboard Music, iHeartRadio...

Megan Fox đóng MV "Bloody Valentine" cùng Machine Gun Kelly Megan Fox đóng MV "Bloody Valentine" cùng bạn trai. Video: Machine Gun Kelly.

Megan Fox gắn liền hình ảnh sexy sau bộ phim Transformers (2007). Cô từng đóng gái điếm trong Jonah Hex, vào vai cô gái khêu gợi trong video Love The Way You Liecủa Rihanna. Fox và Brian Austin Green kết hôn năm 2010, có ba con. Sau khi cưới, Megan nhiều lần nộp đơn ly dị nhưng rút lại. Đầu năm ngoái, hôn nhân lại trục trặc. Brian Austin Green cho biết Megan Fox chán cuộc sống gia đình, muốn được tự do.

Machine Gun Kelly, kém Megan bốn tuổi, là ca sĩ kiêm diễn viên người Mỹ. Anh được biết đến qua một số bản hit như Hold On (Shut Up), Wild Boy, Invincible, Stereo... từng đạt hạng cao trên bảng xếp hạng Billboard 100.

Phương Mai (theo ET)