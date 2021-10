Megan Fox xăm hình đôi với bạn trai

Nữ diễn viên Megan Fox xăm hình đôi lên hông với tình trẻ Machine Gun Kelly để chuẩn bị cho bộ ảnh mới.

Trong bài phỏng vấn trên British GQ đăng tải hôm 11/10, Fox cho biết: "Hai hình xăm là dòng chữ 'câu chuyện cổ tích đen tối nhất'. Nó là rút gọn của tin nhắn đầu tiên chúng tôi gửi cho nhau". Ban đầu, cặp sao định xăm lên cánh tay. Tuy nhiên, Machine Gun Kelly đã có quá nhiều hình trên tay và quyết định xăm lên hông cho nổi bật. Nam ca sĩ nói với British GQ: "Đó là hình xăm tuyệt nhất của tôi. Nó trông như một bóng ma trong cổ tích".

Megan Fox và bạn trai tình tứ trong bộ ảnh thời trang. Ảnh: British GQ

Tháng 9/2020, Megan Fox tiết lộ xăm tên bài hát Banyan Tree (Interlude) của Machine Gun Kelly. Trước đó, nam ca sĩ cũng xăm hai chữ cái viết tắt tên bạn gái lên người.

Trong bài phỏng vấn, cặp sao mở lòng về mối quan hệ. Machine Gun Kelly nói Megan Fox là người anh tìm kiếm lâu nay. "Tôi không muốn người ta nghĩ chúng tôi hoàn hảo. Tôi ví mối tình như câu chuyện cổ tích đen tối nhất là có lý do. Bạn không thể tưởng tượng chúng tôi mới làm gì cuối tuần qua đâu", ca sĩ cho biết.

Megan Fox và Machine Gun Kelly công khai yêu nhau hồi tháng 5/2020, sau khi quen trên phim trường Midnight in the Switchgrass vài tháng trước đó. Thời gian qua, họ trở thành cặp tình nhân được chú ý bậc nhất Hollywood. Megan Fox thường đồng hành bạn trai tới các sự kiện lớn như lễ trao giải Billboard Music, iHeartRadio...

Machine Gun Kelly gọi mối tình của hai người là "câu chuyện cổ tích đen tối nhất". Ảnh: British GQ

Megan Fox gắn liền hình ảnh sexy sau bộ phim Transformers (2007). Cô từng đóng gái điếm trong Jonah Hex, vào vai cô gái khêu gợi trong video Love The Way You Lie của Rihanna. Fox và Brian Austin Green kết hôn năm 2010, có ba con. Sau khi cưới, Megan nhiều lần nộp đơn ly dị nhưng rút lại. Đầu năm ngoái, hôn nhân lại trục trặc. Brian Austin Green cho biết Megan Fox chán cuộc sống gia đình, muốn được tự do.

Machine Gun Kelly, kém Megan bốn tuổi, là ca sĩ kiêm diễn viên người Mỹ. Anh được biết đến qua một số bản hit như Hold On (Shut Up), Wild Boy, Invincible, Stereo... từng đạt hạng cao trên bảng xếp hạng Billboard 100.

Megan Fox đóng MV "Bloody Valentine" cùng Machine Gun Kelly Megan Fox đóng MV "Bloody Valentine" cùng bạn trai. Video: Machine Gun Kelly Youtube

Phương Mai (theo British GQ)