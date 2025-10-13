Mbappe sắp vượt cột mốc ghi bàn của Messi

Kylian Mbappe cân bằng thành tích ghi bàn của Lionel Messi ở tuổi 26, và còn hơn 10 trận để thiết lập cột mốc mới.

Năm 2014, khi bước sang tuổi 27, Messi có 394 bàn qua 513 trận, đạt hiệu suất trung bình 0,78 bàn mỗi trận. Khi ấy, siêu sao người Argentina đã sở hữu 5 Quả bóng Vàng và 4 danh hiệu Champions League.

11 năm sau, Mbappe chạm đến cùng cột mốc. Với bàn mở tỷ số trận thắng Azerbaijan 3-0 ở vòng loại World Cup 2026 ngày 11/10, tiền đạo người Pháp ghi 394 bàn sau 530 trận, và vẫn còn ít nhất 12 trận nữa trước sinh nhật thứ 27 để vượt qua người đàn anh.

Mbappe đi bóng qua Messi trong trận chung kết World Cup 2022 giữa Pháp với Argentina ở Qatar. Ảnh: AP

Mbappe đã vô địch World Cup từ 18 tuổi, và là cầu thủ tuổi teen thứ hai ghi bàn trong trận tranh ngôi vô địch World Cup sau "Vua bóng đá" Pele. Nhưng về mặt cá nhân, anh chưa giành Quả Bóng Vàng hay Champions League.

Trong khi đó, Cristiano Ronaldo ghi 213 bàn khi bước sang tuổi 27, kém xa Messi và Mbappe. Một phần do khởi đầu sự nghiệp, anh thi đấu ở vị trí chạy cánh chứ không phải tiền đạo. Hiện, tiền đạo người Bồ Đào Nha đã sở hữu 946 bàn, trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử. Anh từng nhiều lần nói về mục tiêu chạm mốc 1.000 bàn.

Theo báo Tây Ban Nha Marca, bóng đá hiện đại chứng kiến nhiều tài năng trẻ bị "ép chín sớm", với những cầu thủ mới 16-17 tuổi đã có hàng trăm trận đấu chuyên nghiệp. Lamine Yamal là một ví dụ, khi trở thành trụ cột của cả Barca lẫn tuyển Tây Ban Nha từ 16 tuổi và đến nay đã ra sân 130 trận.

"Nhưng chỉ một số ít người có thể duy trì phong độ và sự ổn định theo thời gian. Vì vậy, khi một cầu thủ đạt được cột mốc của Messi, thế giới bóng đá nên dừng lại đôi chút để chiêm ngưỡng. Bởi đó không chỉ là câu chuyện của bàn thắng, mà là hành trình của sự bền bỉ và cống hiến", Marca bình luận.

Mbappe đang trải qua chuỗi ghi bàn thăng hoa nhất sự nghiệp, với 10 trận liên tiếp (tính cả CLB và ĐTQG). Trận duy nhất tiền đạo người Pháp tịt ngòi mùa này là trận Real thắng Mallorca 2-1 tại La Liga hôm 30/8. Tổng cộng, nhà vô địch World Cup 2018 ghi 17 bàn qua 13 trận cho CLB và ĐTQG mùa này.

Tuy nhiên, Mbappe chưa thể vượt thành tích ghi bàn của Messi vì chấn thương mắt cá trong trận Pháp thắng Azerbaijan 3-0 ở lượt ba bảng D vòng loại World Cup 2026 - khu vực châu Âu. Tiền đạo 26 tuổi trở lại Real Madrid và không cùng đội tuyển đấu Iceland ở lượt tiếp theo ngày 13/10.

Hồng Duy (theo Marca, ESPN)