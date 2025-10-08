Ronaldo: 'Gia đình cũng thắc mắc tại sao tôi muốn ghi 1.000 bàn'

Bồ Đào NhaTiền đạo 40 tuổi Cristiano Ronaldo vẫn còn đam mê và muốn tận hưởng trọn vẹn quãng thời gian còn lại của sự nghiệp, bất chấp những lời khuyên dừng lại từ người thân.

Tại Lễ trao giải Bóng đá Bồ Đào Nha tối 7/10, Ronaldo được vinh danh với giải Prestigio, một kiểu giải danh dự. Tiền đạo 40 tuổi không xem giải thưởng cá nhân này là dấu hiệu cho sự kết thúc sự nghiệp.

"Tôi không xem đây là phần thưởng cuối cùng, mà là sự ghi nhận cho nhiều năm nỗ lực, cống hiến và tham vọng", Ronaldo phát biểu. "Tôi thích chiến thắng, thích giúp thế hệ trẻ, và họ cũng giúp tôi giữ phong độ, tiếp tục cạnh tranh. Cảm giác đó thật tuyệt".

Ronaldo nhận giải Prestígio tại Lễ trao giải Bóng đá Bồ Đào Nha ngày 7/10/2025. Ảnh: FPF

Ronaldo đã ghi 946 bàn trong sự nghiệp, cho Sporting Lisbon (5 bàn), Man Utd (145), Real Madrid (450), Juventus (101), Al Nassr (104) và tuyển Bồ Đào Nha (141). Anh từng khẳng định mục tiêu trở thành cầu thủ đầu tiên cán mốc 1.000 bàn, dù người thân nhiều lần khuyên nên nghỉ ngơi sau hơn hai thập kỷ thi đấu đỉnh cao.

"Gia đình tôi nói: 'Đã đến lúc rồi, anh đã làm được tất cả, còn muốn ghi 1.000 bàn làm gì nữa?' Nhưng tôi không nghĩ thế", tiền đạo của Al Nassr nhấn mạnh. "Tôi vẫn đang chơi tốt, vẫn giúp được CLB và đội tuyển, vậy tại sao phải dừng lại? Một khi giải nghệ, tôi sẽ cảm thấy thanh thản, vì tôi biết mình đã cống hiến hết sức. Tôi hiểu rằng mình không còn nhiều năm nữa, nhưng chừng nào còn có thể, tôi sẽ tận hưởng từng phút giây".

Ronaldo thừa nhận cách nhìn về bóng đá và cuộc sống của anh đã thay đổi theo thời gian. "Nếu là 20 năm trước, tôi sẽ nói rằng mình muốn 'ăn tươi nuốt sống thế giới'. Giờ thì không còn như vậy", trung phong 40 tuổi bày tỏ. "Tôi sống cho hiện tại, vì mọi thứ trôi qua rất nhanh. Tôi không còn lập kế hoạch dài hạn, chỉ nghĩ ngắn hạn, vì điều đó khiến cuộc sống thú vị hơn. Tôi cố gắng tận hưởng từng ngày, từng buổi tập, từng trận đấu. Còn lại, hãy để tương lai tự định đoạt".

Bồ Đào Nha đang đứng đầu bảng F vòng loại World Cup 2026 - khu vực châu Âu với 6 điểm. Xếp sau là Armenia (3 điểm), Hungary và Ireland với cùng 1 điểm. Trong đợt tập trung này, Bồ Đào Nha đá trên sân nhà gặp Ireland ngày 11/10 và Hungary ngày 15/10.

"Chúng tôi phải tập trung vào hiện tại, từng trận đấu", Ronaldo cho biết. "Dĩ nhiên mục tiêu là dự World Cup và vô địch, nhưng phải đi từng bước. Giờ là hai trận sắp tới, và như HLV Roberto Martinez nói, chúng tôi cần tận hưởng khoảnh khắc. Khi thi đấu trên sân nhà, chúng tôi rất mạnh".

Tiền đạo 40 tuổi cho biết niềm tự hào được khoác áo đội tuyển vẫn còn nguyên vẹn. Anh nói: "Với tôi, đó luôn là niềm tự hào. Dù kết quả có thế nào, người hâm mộ Bồ Đào Nha luôn đứng bên chúng tôi. Tôi tin rằng đội sẽ chơi tốt và giành vé dự World Cup".

Hồng Duy (theo A Bola)