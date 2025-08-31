Real thắng dù bị VAR hủy ba bàn

Tây Ban NhaReal Madrid ngược dòng đánh bại Mallorca 2-1 tại vòng ba La Liga hôm 30/8 dù bị công nghệ VAR từ chối ba bàn thắng.

Kết quả này giúp Real thắng trận thứ 10 liên tiếp trên sân nhà khi đối đầu Mallorca. Chiến thắng cũng duy trì cho đội bóng Hoàng gia khởi đầu hoàn hảo ở La Liga mùa này.

Mbappe (trắng, giữa) bị từ chối hai bàn thắng trong trận gặp Mallorca, trên sân Bernabeu, Madrid, Tây Ban Nha hôm 30/8. Ảnh: Reuters

Tiếp Mallorca, thầy trò Xabi Alonso kiểm soát thế trận ngay sau khai cuộc. Họ gặt hái thành quả là tình huống Kylian Mbappe đưa bóng vào lưới Mallorca từ đường chuyền của Trent Alexander-Arnold. Tuy nhiên, công nghệ VAR xác nhận Mbappe đã việt vị.

Nỗi thất vọng bao trùm sân Bernabeu biến thành cú sốc ở phút 18, khi Verdat Muriqi bật cao hơn tất cả để đánh đầu hạ gục Thibaut Courtois. Bàn thua khiến đội chủ nhà khẩn trương hơn trong các pha lên bóng, nhưng những nỗ lực từ Vinicius, Franco Mastantuono hay Aurelien Tchouameni không thể khuất phục thủ thành Leo Roman.

Phải đến phút 37, sau một pha phối hợp phạt góc, Real mới tìm được bàn gỡ do công Arda Guler. Chỉ vài chục giây tiếp theo, chủ nhà vươn lên nhờ pha đột phá cá nhân của Vinicius.

Vinicius (phải) ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1, trong trận gặp Mallorca, trên sân Bernabeu, Madrid, Tây Ban Nha hôm 30/8. Ảnh: Reuters

Trước giờ nghỉ, Mbappe một lần nữa đưa được bóng vào lưới, nhưng pha lập công vẫn không được công nhận vì lỗi việt vị. Đầu hiệp hai, Real lại chịu thêm một bàn thắng bị hủy do bóng chạm tay Guler.

Không thể ghi thêm bàn, Real chịu sức ép phải bảo vệ mành lưới trong phần còn lại trận đấu. Dù vậy, Alexander-Arnold và Alvaro Carreras đảm bảo lợi thế dẫn bàn cho Real nhờ những pha can thiệp kịp thời gần vạch vôi khung thành đội nhà, từ chối nỗ lực của Muriqi hay Samu Costa.

Trận đấu khép lại với thắng lợi cách biệt một bàn cho Real trong ngày họ kiểm soát bóng tới 58%. Cả trận, các học trò Xabi Alonso dứt điểm 17 lần, kết thúc trúng hướng cầu môn bảy lần, nhiều hơn hai tình huống so với Mallorca.

Sau ba trận đầu tiên tại La Liga, Real toàn thắng, ghi sáu bàn và thủng lưới một lần. Ngoài Real, Barca, Villarreal và Athletic Bilbao là những đội có thể bắt kịp điểm số tuyệt đối sau vòng ba.

Vy Anh