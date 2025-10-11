Mbappe ghi bàn 10 trận liên tiếp

PhápTiền đạo Kylian Mbappe ghi bàn, kiến tạo rồi rời sân sớm vì chấn thương, trong trận Pháp thắng Azerbaijan 3-0 ở lượt ba bảng D vòng loại World Cup 2026 - khu vực châu Âu.

Trên sân Parc des Princes tối 10/10, Pháp tạo thế trận một chiều. Chủ nhà kiểm soát bóng 77%, dứt điểm 33 lần với 9 cú trúng đích - so với 1 và 0 của Azerbaijan.

Trong đó, Mbappe thi đấu nổi bật. Anh chạm bóng 83 lần, chuyền chính xác 91% với bốn đường quyết định (key pass), qua người bốn lần và dứt điểm 10 lần với ba cú trúng đích. Trang Sofascore chấm thủ quân tuyển Pháp 9,5 điểm - cao nhất trận.

Kylian Mbappe mừng bàn mở tỷ số trong trận Pháp thắng Azerbaijan 3-0 ở lượt ba bảng D vòng loại World Cup 2026 - khu vực châu Âu trên sân Parc des Princes, Paris, Pháp ngày 10/10/2025. Ảnh: Reuters

Phút bù hiệp một, Mbappe "tả xung hữu đột" từ gần giữa sân vào vòng cấm rồi dứt điểm chéo góc hạ thủ thành Sahruddin Mehemmedeliyev mở tỷ số. Mbappe đang trải qua chuỗi ghi bàn thăng hoa nhất sự nghiệp, với 10 trận liên tiếp (tính cả CLB và ĐTQG). Trận duy nhất anh tịt ngòi mùa này là trận Real thắng Mallorca 2-1 tại La Liga hôm 30/8.

Tổng cộng, nhà vô địch World Cup 2018 ghi 17 bàn qua 13 trận cho CLB và ĐTQG mùa này. Mbappe nâng thành tích lên 53 bàn cho tuyển Pháp, chỉ kém 4 bàn so với Olivier Giroud - đàn anh đang giữ kỷ lục ghi bàn cho "Les Bleus".

Phút 69, Mbappe tiếp tục để lại dấu ấn với pha tạt bóng từ cánh trái để Adrien Rabiot băng vào đánh đầu nhân đôi cách biệt. Hơn 10 phút sau, tiền đạo của Real ngồi bệt xuống sân, ra dấu xin thay người và nhường chỗ cho Florian Thauvin.

Kylian Mbappe ngồi bệt xuống sân vì chấn thương mắt cá. Ảnh: AP

Sau trận, HLV Didier Deschamps cho biết: "Mbappe bị tác động vào đúng mắt cá từng gặp vấn đề. Khi nghỉ ngơi thì cơn đau giảm, nhưng trong trận đấu, va chạm là điều khó tránh. Chúng tôi sẽ đánh giá thêm. Cậu ấy vẫn cảm thấy khó chịu, không phải là tình trạng lý tưởng đối với Mbappe".

HLV 56 tuổi cũng ca ngợi Mbappe đang đạt đỉnh cao phong độ. "Cậu ấy không chỉ ghi bàn mà còn truyền cảm hứng cho toàn đội. Điều quan trọng là Pháp tiếp tục duy trì tinh thần chiến thắng này", ông nói thêm.

Chính Florian Thauvin - người vào thay Mbappe - ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0. Kết quả này giúp Pháp giành 9 điểm tuyệt đối và tiếp tục dẫn đầu bảng D vòng loại World Cup 2026 - khu vực châu Âu. Xếp sau là Ukraine (4 điểm), Iceland (3) và Azerbaijan (1).

Ngày 13/10, Mbappe và đồng đội sẽ làm khách của Iceland.

Hồng Duy