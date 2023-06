Mazda3 là xe duy nhất tăng doanh số trong phân khúc

Chỉ bán nhiều hơn tháng trước 2 xe, Mazda3 vẫn là mẫu xe duy nhất tăng doanh số trong tháng 5 ở phân khúc sedan cỡ C.

Tháng 5, phân khúc sedan cỡ C bán 965 xe, giảm gần 9% so với mức 1.059 xe tháng trước. Mẫu xe đầu bảng phân khúc, cũng là duy nhất có mức tăng trưởng dương là Mazda3, với 405 xe bán ra, tăng 2 xe so với tháng trước. Xếp thứ hai là Kia K3, bán ra 200 xe, giảm hơn 6%. Hyundai Elantra xếp vị trí thứ ba với 148 xe giao đến khách hàng, giảm gần 15%.

Doanh số của hai mẫu xe nhập khẩu trong phân khúc cũng giảm. Toyota Corolla Altis bán ra 124 xe, giảm gần 9%. Honda Civic bán kém nhất phân khúc với 88 xe giao đến khách hàng, và cũng là xe có tỷ lệ giảm doanh số mạnh nhất, gần 33% so với tháng trước. Mẫu sedan hiệu năng cao Civic Type R cũng chỉ bán được 2 chiếc, là một trong những xe bán ít nhất trong tháng 5.

Như vậy, trong 5 tháng đầu 2023, có 2.014 chiếc Mazda3 giao đến khách hàng. Hai mẫu xe Hàn dần rút ngắn khoảng cách, với 1.195 chiếc K3 và 1.025 chiếc Elantra. Hai hãng Nhật không tạo được sự đột phá, với doanh số chưa vượt được mốc 1.000 chiếc trong 5 tháng đầu năm. Cụ thể, Altis bán 743 xe và Civic là 581 xe.

Những con số trên đều giảm mạnh so với mức doanh số cộng dồn 5 tháng đầu năm ngoái. Trong 2022, doanh số 5 tháng đầu của Mazda3 là 4.597 xe, Kia K3 là 6.919 xe, Elantra là 1.340 xe, Altis là 995 xe, Civic là 976 xe.

Mặc dù các hãng đã tung nhiều chương trình bán hàng, khuyến mãi nhằm kích cầu trong nhiều tháng qua, thị trường xe tại Việt Nam vẫn giảm sút do các biến động khó đoán của kinh tế vĩ mô, lãi suất cho vay tăng... Ngoài ra, phân khúc xe hạng C và D cũng có ít sự lựa chọn cho khách hàng.

Trong phân khúc còn có mẫu MG5 nhưng hãng không công bố số liệu bán hàng.

Tân Phan