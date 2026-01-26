Mazda CX-5 bán chạy nhất phân khúc năm thứ 6 liên tiếp

Mẫu xe chủ lực của Mazda tiếp tục áp đảo Territory, Tucson, CR-V với doanh số hơn 17.000 xe trong 2025.

Lần gần nhất Mazda CX-5 để mất ngôi đầu doanh số phân khúc là vào 2019 khi Honda CR-V vượt lên. Nhưng từ đó đến nay, chưa lần nào mẫu xe Mazda để điều này tái diễn.

Năm 2025, CX-5 là mẫu xe duy nhất phân khúc có mặt trong nhóm 10 sản phẩm ăn khách nhất thị trường. Mức bán hơn 17.000 xe của CX-5 tăng 16,8% so với 2024, bỏ xa mẫu xe xếp thứ hai là Ford Territory khoảng gần 4.500 xe.

CX-5 bán nhiều hơn cả những mẫu CUV cỡ B dù giá cao hơn. Việc định giá thuộc hàng thấp nhất phân khúc (từ 749 triệu đồng), chưa kể các đợt khuyến mãi, khiến CX-5 không chỉ áp đảo các đối thủ đồng hạng mà còn giành khách của những nhóm xe bên dưới.

Mazda CX-5 tại một đại lý ở TP HCM. Ảnh: Thành Nhạn

Xét về tốc độ tăng trưởng, Territory là cái tên dẫn đầu phân khúc (57,4%). Khi CX-5 điều chỉnh giá, mẫu xe Ford cũng làm điều tương tự. Cùng việc được các đại lý kích cầu thường xuyên bằng khuyến mãi, phụ kiện, giúp Territory duy trì sức bán hàng ổn định.

Bất ngờ lớn nhất của phân khúc là VinFast VF 7, mẫu xe lần đầu công bố số liệu bán hàng trong 2025. Chi phí lăn bánh thấp hơn nhiều đa phần đối thủ nhờ hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ từ nhà nước, được miễn phí sạc, hiệu suất động cơ vượt trội nhờ chạy điện, VF 7 đang tạo ra một xu hướng tiêu dùng mới ở nhóm xe gầm cao cỡ C.

Doanh số VF 7 đạt hơn 9.600 xe, đứng thứ ba trong thứ hạng doanh số, nhỉnh hơn đôi chút Hyundai Tucson. Mẫu xe Hyundai có bản nâng cấp quan trọng hồi cuối 2024, thêm tiện nghi, phiên bản, tạo đà doanh số cho 2025.

Việc điều chỉnh nguồn cung cho phiên bản hybrid, chuyển từ nhập khẩu sang lắp ráp từ 2026 khiến doanh số Honda CR-V chững lại những tháng cuối năm. Hiện CR-V là một trong những mẫu hybrid bán chạy nhất thị trường. Bản hybrid đóng góp khoảng hơn 30% vào doanh số chung của mẫu xe này.

Kia Sportage tiếp tục đà suy giảm doanh số khi thiết kế phá cách không hợp gu số đông, ít các chương trình khuyến mãi hơn đối thủ. Mẫu xe Kia thuộc hàng bán chậm nhất phân khúc, chỉ nhỉnh hơn sản phẩm vừa khai tử trong 2025 là Outlander.

Mitsubishi tiếp nối sự hiện diện ở phân khúc bằng Destinator. Mẫu xe nhập khẩu Indonesia có khởi đầu khá tốt khi bán gần 2.400 xe trong tháng đầu có mặt trên thị trường.

Doanh số toàn phân khúc CUV cỡ C 2025 đạt 60.057 xe, tăng 47,7% so với 2024, chủ yếu nhờ sự xuất hiện của những cái tên mới như VF 7, Destinator hay tăng trưởng cao của Territory. Nếu xét riêng mảng xe động cơ đốt trong, doanh số đạt 50.404 xe, tăng gần 24% so với 2024.

Phạm Trung