Mâu thuẫn với hàng xóm vì thú cưng

Khi bị con chó nhà hàng xóm đuổi theo và gầm gừ dọa cắn, ông Lưu bẻ nhánh cây bên đường để đánh, song bị chủ chó mắng chửi.

Người đàn ông 52 tuổi, ở xã Nhà Bè, TP HCM cho biết, trước đây mọi người trong xóm sống chan hòa, gần gũi. Tuy nhiên, khi hàng xóm mới chuyển đến, họ nuôi 4 con chó và thả rông, không rọ mõm. Nhiều lần, chó dọa cắn trẻ em và người lớn. Tổ dân phố đã góp ý, song chủ chó không thay đổi.

Có lần, ông Lưu bị một con chó của nhà hàng xóm sủa dữ dội và dọa cắn, nên bẻ nhánh cây bên đường để đánh đuổi con chó. Chủ nhà thấy chó bị dọa nên mắng chửi, xúc phạm ông Lưu, cho rằng đánh chó là ác, thất đức.

Cùng ở trong xóm, bà Hoa, 64 tuổi, cũng bức xúc với đàn chó này. Gia đình bà Hoa nuôi hai con chó, mỗi ngày bà đều dắt đi vệ sinh ở khu vực vắng để tránh làm phiền hàng xóm. Thế nhưng, chó của hàng xóm mới thường xuyên chạy sang tiểu tiện, đại tiện trước cửa và cắn nhau với chó của bà. Thấy vậy, nhiều người trong xóm đã rủ nhau tiêm vaccine dại trước khi bị cắn để đảm bảo an toàn.

Chó thả rông gây cản trở giao thông, nguy hiểm cho người đi đường, phóng uế bừa bãi ảnh hưởng môi trường sống của người dân. Ảnh: Hoàng Dương

Còn Đức Thịnh, 34 tuổi, sống tại một khu chung cư ở Hà Nội, bị phàn nàn khi không cho con chơi gần chó, mèo của hàng xóm. Một tháng trước, con trai anh từng nổi mẩn đỏ khắp mặt, ho dai dẳng sau khi chơi chung với mèo con của nhà đối diện. Bác sĩ kết luận bé bị dị ứng lông thú, khuyên hạn chế tiếp xúc. Từ đó, mỗi lần đưa con xuống sân chung cư, anh Thịnh luôn bế con tránh xa, giữ khoảng cách khi thấy chó mèo chạy lại gần.

Có lần hàng xóm dẫn chó Poodle sang chơi với con trai, nhưng anh nhẹ nhàng xin phép tránh xa vì con dễ kích ứng. Người hàng xóm tỏ vẻ khó chịu, cho rằng anh quá cẩn thận và nên để con tiếp xúc nhiều sẽ hết dị ứng. Một vài người xung quanh cũng đồng tình ý kiến đó, song anh từ chối. Từ đó, hàng xóm không còn chào hỏi với gia đình anh.

Bác sĩ Lê Thị Gấm, Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC, cho biết người Việt có thói quen nuôi chó và nhiều loại thú cưng khác không chỉ để giữ nhà hay làm bạn chơi, mà còn coi chúng như một thành viên thực sự trong gia đình. Thú cưng thường được chăm sóc kỹ lưỡng, ăn uống cùng giờ, được đưa đi khám sức khỏe định kỳ và thậm chí tham gia vào các hoạt động sinh hoạt chung. Với nhiều gia đình, chó hay mèo trở thành người bạn đồng hành, mang lại niềm vui, sự gắn kết và là nguồn an ủi tinh thần, thể hiện tình cảm yêu thương và trách nhiệm của chủ đối với vật nuôi.

Tuy nhiên, chó, mèo hoặc thú cưng có thể là nguồn lây truyền bệnh dại, sán, hoặc gây dị ứng. Khi không được quản lý đúng, thú cưng có thể gây ảnh hưởng lớn tới cộng đồng.

Pháp luật Việt Nam quy định chủ nuôi đưa chó đưa ra nơi công cộng phải rọ mõm, xích, có người dắt hoặc áp dụng biện pháp bảo đảm an toàn khác. Hành vi để chó thả rông, gây nguy hiểm cho người khác có thể bị xử phạt hành chính.

Trẻ được phụ huynh đưa đi tiêm ngừa dại tại Hệ thống Tiêm chủng VNVC. Ảnh: Hoàng Dương

Bác sĩ Gấm khuyến cáo người dân, đặc biệt là trẻ em, khi đi đường nếu gặp chó nên giữ khoảng cách, không trêu chọc chó. Nếu con chó có biểu hiện hung dữ và tấn công, hãy đứng im, tránh nhìn thẳng vào mắt nó, nếu có thứ gì trong tay hãy ném sang hướng khác để đánh lạc hướng. Trường hợp bị chó tấn công và không thể phản kháng, hãy nằm cuộn tròn người, dùng tay ôm chặt cổ, khuỷu tay che mặt bảo vệ những vùng trọng yếu.

Sau khi đã an toàn, rửa vết thương dưới vòi nước sạch với xà phòng trong 15 phút, sát trùng lại vết thương bằng cồn iốt hoặc dung dịch povidine và đến trung tâm tiêm chủng gần nhất để được bác sĩ đánh giá vết thương và chỉ định tiêm ngừa.

Người chưa từng tiêm vaccine cần tiêm phác đồ gồm 5 mũi (tiêm bắp) vào các ngày 0, 3, 7, 14 và 28 hoặc 8 mũi (tiêm trong da, mỗi lần 2 mũi) vào các ngày 0, 3, 7, 28. Với những vết thương nặng hoặc bị cắn ở vùng đầu, mặt, cổ, nơi có nhiều dây thần kinh, bác sĩ có thể chỉ định tiêm huyết thanh kháng dại theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Người chưa bị chó, mèo cắn cào nhưng thường xuyên tiếp xúc thú cưng, đi du lịch đến nơi khó tiếp cận vaccine và huyết thanh có thể tiêm dự phòng trước phơi nhiễm với 3 mũi vào các ngày 0, 7, 21 hoặc 28. Nếu bị động vật có vú cắn, cào, mọi người chỉ cần tiêm thêm 2 mũi vào ngày 0 và ngày 3 mà không cần tiêm huyết thanh dù vết thương nặng.

Bình Khánh

*Tên nhân vật đã được thay đổi.