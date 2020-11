Mật vụ Mỹ tăng nhân lực bảo vệ Biden

Mật vụ Mỹ tăng cường nhân lực tới Wilmington, Delaware từ ngày 6/11 nhằm giúp bảo vệ ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Biden, theo nguồn tin giấu tên.

Động thái diễn ra trong lúc chiến dịch tranh cử của ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden chuẩn bị cho khả năng ông có thể sớm tuyên bố chiến thắng cuộc đua vào Nhà Trắng, Washington Post hôm 5/11 dẫn hai nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết.

Cơ quan Mật vụ đã triệu tập một đội đặc nhiệm nhằm củng cố hàng rào bảo vệ Biden sau khi chiến dịch tranh cử của ông thông báo ông sẽ tiếp tục sử dụng trung tâm hội nghị Wilmington tại quê nhà ít nhất trong một ngày nữa và ông có thể sẽ đưa ra một bài phát biểu quan trọng vào sáng sớm 6/11, theo một nguồn tin giấu tên.

Joe Biden vẫy tay chào người ủng hộ khi ông rời Nhà hát Queen ở Wilmington, Delaware, ngày 5/11. Ảnh: Reuters.

Phát ngôn viên Cơ quan Mật vụ Catherine Milhoan từ chối bình luận về thông tin trên, nhấn mạnh rằng họ không thể thảo luận công khai về kế hoạch an ninh cho tổng thống hay các ứng viên mà họ bảo vệ. Chiến dịch tranh cử của Biden cũng từ chối bình luận.

Hàng chục mật vụ đang bảo vệ an ninh cho chiến dịch tranh cử của Biden tại Trung tâm Chase ở Wilmington. Lực lượng an ninh tăng cường dự kiến được điều động ngày 6/11 không cung cấp cho ông hàng rào an ninh như một tổng thống đắc cử nhưng cũng gần với mức đó.

Hiện chưa rõ khi nào Mật vụ Mỹ mới cung cấp mức độ bảo vệ tổng thống đắc cử cho Biden nếu ông chiến thắng cuộc bầu cử.

Biden hiện có 264 phiếu đại cử tri và chỉ còn thiếu 6 phiếu để đắc cử, theo dự báo của AP và Fox News. Các hãng tin khác cho rằng Biden chưa thắng ở bang Arizona, nên mới chỉ tính cho ông có 253 phiếu đại cử tri.

Trump có 214 phiếu và chắc chắn có thêm ba phiếu đại cử tri tại bang Alaska, dù bang này chưa kiểm phiếu xong. Bốn bang nữa hiện vẫn kiểm phiếu là Nevada, Bắc Carolina, Georgia và Pennsylvania.

Để tái đắc cử, Trump cần thắng tại Pennsylvania và thêm ba bang khác. Tuy nhiên, tỷ lệ phiếu bầu khổng lồ cho đảng Dân chủ vẫn đang được kiểm ở các hạt Philadelphia và Pittsburgh, đồng nghĩa Trump có thể gặp khó khăn trong việc duy trì ưu thế tại Pennsylvania, Georgia và Bắc Carolina.

Biden rộng cửa đến với chiến thắng hơn, đặc biệt nếu ông thắng ở Pennsylvania, bang có 20 phiếu đại cử tri. Nếu thua ở Pennsylvania, Biden vẫn có thể giành chiến thắng bằng cách thắng ở Nevada, nơi ông đang dẫn trước hơn 11.000 phiếu, đồng thời không bị Trump "lật ngược tình thế" ở bang Arizona.

Huyền Lê (Theo Guardian)