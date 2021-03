Mất hơn ba ngày để giải tỏa kênh Suez

Giới chức Ai Cập sẽ mất ba ngày rưỡi để giải tỏa ác tắc giao thông trên kênh đào Suez sau khi tàu Ever Given nổi trở lại.

"Kênh đào sẽ hoạt động 24 giờ mỗi ngày sau khi tàu Ever Given nổi trở lại. Sau đó sẽ mất khoảng ba ngày rưỡi để giải quyết tắc nghẽn", giám đốc Cơ quan Quản lý kênh đào Suez (SCA) Osama Rabie cho biết hôm 29/3.

Tuyên bố của lãnh đạo SCA được đưa ra sau khi tàu Ever Given được xác nhận đã nổi trở lại vào sáng nay nhờ nỗ lực giải cứu quy mô lớn. "Đây là kết quả các cuộc điều động kéo và lai dắt thành công dẫn đến việc tàu chuyển hướng 80%", Rabie cho hay.

Tàu Ever Given nổi lại một phần trên kênh đào Suez hôm nay. Ảnh: Reuters.

SCA cho biết nỗ lực cứu Ever Given bằng tàu kéo đã thành công trong việc di chuyển phần trước và sau của tàu, giúp đuôi tàu di chuyển cách bờ 102 mét so với vị trí cách bờ 4 mét trước đó. Tuy nhiên, hiện chưa rõ khi nào tàu container này có thể hoạt động lại bình thường.

Tập đoàn vận tải hàng hải Maersk trong khi đó cho biết ngay cả khi tàu Ever Given được giải cứu thành công, nút tắc nghẽn ở kênh đào Suez có thể mất vài tuần, thậm chí vài tháng mới được giải tỏa.

Kênh đào nơi 12% lượng hàng thế giới đi qua Kênh đào nơi 12% lượng hàng thế giới đi qua. Video: SCMP.

"Ngay cả khi kênh đào được mở lại, hiệu ứng gợn sóng của sự cố này với năng lực và trang bị vận tải toàn cầu là rất lớn", công ty vận chuyển container lớn nhất thế giới này viết trong khuyến cáo khách hàng hôm nay.

Maersk có ba tàu đang kẹt tại kênh Suez và 29 tàu khác đang chờ đi qua. Hãng tới nay đã phải chuyển hướng 15 tàu đi vòng qua châu Phi để tránh tắc nghẽn ở Suez. "Với dòng phương tiện xếp hàng chờ hiện nay, có thể mất tới 6 ngày hoặc hơn để giải phóng hoàn toàn giao thông", hãng này nhận định.

Vị trí kênh đào Suez nối Biển Đỏ và Địa Trung Hải. Đồ họa: AFP.

Ever Given, một trong những tàu container lớn nhất thế giới với tổng trọng tải hơn 200.000 tấn, đã mắc cạn và chắn kênh đào Suez 6 ngày, khiến mọi hoạt động di chuyển qua kênh bị đóng băng.

Ít nhất 369 tàu chở theo số lượng hàng hóa trị giá hàng tỷ USD đã bị mắc kẹt tại các lối vào kênh đào Suez do sự cố của tàu Ever Given. Nghiên cứu từ công ty bảo hiểm Đức Allianz cho biết mỗi ngày kênh đào Suez bị chặn có thể gây thiệt hại thương mại toàn cầu khoảng 6-10 tỷ USD.

Ngọc Ánh (Theo AFP, Reuters)