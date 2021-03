Tàu chắn kênh Suez đã dịch chuyển

Nhà cung cấp dịch vụ hàng hải Inchcape thông báo tàu Ever Given đã nổi trở lại, song Ai Cập cho biết tàu mới chuyển hướng 80% và "chưa nổi".

"Ever Given đã nổi trở lại vào lúc 4h30 ngày 29/3/2021 (9h30 giờ Hà Nội). Tàu hiện được đảm bảo an toàn. Thông tin thêm về các bước tiếp theo sẽ được cập nhật sau khi chúng tôi nắm được", Inchcape đăng thông báo trên Twitter. Đuôi tàu đã di chuyển khỏi bờ phía tây của kênh Suez.

Đoạn video tàu Ever Given di chuyển trở lại đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. "Sau 4 ngày hai giờ, con tàu cuối cùng đã thoát mắc cạn. Tôi nghĩ tất cả chúng ta hôm nay đều cần chiến thắng này", một người dùng Twitter hào hứng chia sẻ.

Tàu chắn kênh Suez thoát mắc cạn Tàu container Ever Given di chuyển trở lại sau khi được giải cứu sáng nay. Video: Twitter/Jnascim.

Inchcape cũng đăng kèm thông báo ảnh chụp từ Google Maps cho thấy tàu đã dịch chuyển vị trí. Dịch vụ theo dõi tàu VesselFinder đã thay đổi trạng thái của Ever Given thành "đang hoạt động" trên trang web của họ.

Tuy nhiên, Cơ quan Quản lý kênh đào Suez (SCA) sau đó cho biết nỗ lực cứu Ever Given bằng tàu kéo đã thành công trong việc di chuyển phần trước và sau của tàu, giúp con tàu nổi lại một phần.

Osama Rabie, người đứng đầu SCA, ra tuyên bố cho biết tàu Ever Given đã "đáp ứng lại với lực kéo và các tác động của tàu kéo". "Hướng của con tàu đã được điều chỉnh lại tới 80%. Đuôi tàu đã di chuyển cách bờ 102 mét", so với vị trí của cách bờ 4 mét trước đó, Rabie cho hay.

Nỗ lực giải cứu hoàn toàn Eve Given sẽ được nối lại vào đợt triều cường tiếp theo vào hôm nay. Một quan chức Evergreen, nhà vận hành tàu Ever Given, nói rằng tàu "đã quay đầu", nhưng "chưa nổi", hiện mắc cạn ở góc 30 độ so với kênh, nhưng đã giảm so với trước đó.

"Tổng cộng 11 tàu kéo đã được huy động để kéo Ever Given kể từ sáng nay", quan chức cho biết. "Tàu bị hư hại ở phầu mũi khi mắc cạn, nhưng không có hư hỏng mới nào được ghi nhận".

Hiện chưa rõ thời điểm các tàu có thể lưu thông trở lại qua kênh Suez. Giá dầu thô giảm sau khi có tin con tàu được giải cứu, với giá dầu thô Brent giảm một USD/thùng, xuống còn 63,67 USD/thùng.

Vị trí tàu Ever Given (màu đỏ) đã dịch chuyển so với trước đó. Đồ họa: Google Maps.

Ever Given, một trong những tàu container lớn nhất thế giới với tổng trọng tải hơn 200.000 tấn, đâm chéo vào bờ kênh đào Suez và mắc cạn sáng 24/3 khi di chuyển từ Biển Đỏ tới Địa Trung Hải. Con tàu gần như xoay ngang, bịt kín tuyến hàng hải qua kênh đào Suez, khiến mọi hoạt động di chuyển qua kênh đào phải dừng.

Lực lượng tham gia giải cứu Ever Given đã tăng cường đào bới, nạo vét quanh tàu hàng khổng lồ này. Cơ quan Quản lý Kênh đào Suez (SCA) cho biết họ đã đào bới để mở rộng bờ kênh và nạo vét tới độ sâu 18m gần mũi tàu. Quá trình giải cứu tàu Ever Given từng gặp khó khăn vì lớp đá dưới mũi tàu.

Ít nhất 369 tàu chở theo số lượng hàng hóa trị giá hàng tỷ USD đã bị mắc kẹt tại các lối vào kênh đào Suez do sự cố của tàu Ever Given. Nghiên cứu từ công ty bảo hiểm Đức Allianz cho biết mỗi ngày kênh đào Suez bị chặn có thể gây thiệt hại thương mại toàn cầu khoảng 6-10 tỷ USD.

Những công ty vận tải biển lớn như Maersk của Đan Mạch đã chuyển hướng cho tàu đi vòng qua Mũi Hảo Vọng của Nam Phi dù chi phí cao hơn và tuyến đường dài hơn, khiến chúng mất thêm ít nhất 7 ngày hành trình.

Ngay cả khi tàu Ever Given được giải cứu, Maersk ước tính cũng mất 3-6 ngày để những con tàu mắc kẹt đi qua kênh đào. Công ty cho hay 32 tàu Maersk và đối tác sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp vào cuối tuần, với 15 tàu phải chuyển hướng và con số này có thể tăng lên nếu kênh đào chưa được thông.

Vị trí kênh đào Suez nối Biển Đỏ và Địa Trung Hải. Đồ họa: AFP.

Huyền Lê (Theo CNBC, Sputnik, AFP, Reuters)