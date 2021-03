Ai Cập hoãn giải cứu tàu hàng chắn kênh Suez

Giới chức Ai Cập dường như đã đình chỉ quá trình giải cứu tàu Ever Given chắn kênh đào Suez cho tới khi có thêm tàu kéo.

"Cơ quan Quản lý Kênh đào Suez (SCA) đã quyết định dừng nỗ lực giải phóng tàu mắc kẹt cho đến khi có đủ lực kéo", công ty Leth Agencies chuyên cung cấp dịch vụ cho khách hàng đi qua kênh đào Suez cho biết trong thông cáo hôm 28/3, thêm rằng quá trình giải cứu tàu container khổng lồ Ever Given có thể nối lại tối 29/3.

SCA chưa bình luận về thông tin. Cơ quan này trước đó chỉ thông báo các hoạt động giải cứu Ever Given đã được đẩy mạnh ở phần xung quanh mũi tàu.

Lực lượng tham gia giải cứu Ever Given đã tăng cường đào bới, nạo vét quanh tàu hàng khổng lồ này. SCA cho biết đang đào bới để mở rộng bờ kênh và nạo vét tới độ sâu 18m gần mũi tàu. Quá trình giải cứu tàu Ever Given được cho là gặp khó khăn vì lớp đá dưới mũi tàu.

Ảnh vệ tinh cho thấy nỗ lực giải cứu tàu Ever Given trên kênh Suez hôm 26/3. Ảnh: AFP.

Các nguồn tin am hiểu hoạt động giải cứu tàu Ever Given hôm 28/3 bày tỏ lạc quan rằng "con tàu có thể dịch chuyển trong vòng 24-48 giờ tới".

Tàu container cỡ lớn Ever Given, tổng trọng tải hơn 200.000 tấn, đâm chéo vào bờ kênh đào Suez và mắc cạn sáng 24/3 khi di chuyển từ Biển Đỏ tới Địa Trung Hải. Con tàu gần như xoay ngang, bịt kín tuyến hàng hải qua kênh đào Suez, khiến mọi hoạt động di chuyển qua kênh đào phải dừng.

Khu vực nơi tàu Ever Given mắc kẹt đang được siết chặt an ninh khi lực lượng quân đội và cảnh sát được triển khai thêm. Truyền thông Ai Cập đưa tin Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi đã ra lệnh "sẵn sàng" hạ tải các container để làm nhẹ tàu Ever Given, đẩy nhanh quá tình giải cứu.

Hơn 300 tàu chở theo số lượng hàng hóa trị giá hàng tỷ USD đang bị mắc kẹt tại các lối vào kênh đào Suez. Nghiên cứu từ công ty bảo hiểm Đức Allianz cho biết mỗi ngày kênh đào Suez bị chặn có thể gây thiệt hại thương mại toàn cầu khoảng 6-10 tỷ USD.

